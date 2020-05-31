Турция и США объединились в Ливии в информационной кампании против РФ

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, вновь повторил старые вбросы о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии и заблокированных Мальтой денежных средствах, которые печатал «Гознак». Таким образом Калын продолжает старую кампанию о «российском следе» в Северной Африке, начатую турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Правительство Файеза Сарраджа поставило фальсификации о присутствии российских ЧВК на поток

Все страны, заинтересованные в эскалации ливийского кризиса, сейчас делают ставку на раскачивание темы российского вмешательства в Ливию. Для этого используются и «грязные» приемы — так, например, террористы ПНС Ливии «записали» в ряды ЧВК «Вагнер» военкора Олега Блохина. «Доказательством» стала фотография Блохина рядом с пикапом, на котором было установлено оружие. Однако проверять источники фото авторы фейка не потрудились. Еще один вброс был связан с заявлением Госдепа США, обвинившего Россию в печатании фальшивой ливийской валюты.

«Эти методы используются для завоевания власти в западной части Средиземноморья. Как и в Сирии, они могут пытаться установить похожий порядок в Ливии. Может быть Россия хочет создать воздушный мост Сирия-Ливия. Это шаги не служат интересам России в средне- и долгосрочной перспективе», — заявил Ибрагим Калын на пресс-конференции журналистам.

Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее публиковало опровержение от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что корни этой истории уходят еще в 2015 год. По ее словам, Восточное правительство Ливии делало заказ российскому Гознаку на изготовление госвалюты.

«Напомню, что многие годы страна (Ливия. — Прим. ФАН) разрушена не без роли США. Там два Центробанка. Один из них, который утвержден легитимным парламентом (Палатой представителей Ливии. — Прим. ФАН), а соответственно, имеет всю мировую международную легитимность, заключил соглашение с Гознаком об изготовлении национальной валюты, что и было сделано», — отметила Захарова.

Турции и США выгодно искать «российский след»

Позиция российского МИД довольно проста и понятна — во внешнеполитическом ведомстве неоднократно говорили, что Россия поддерживает контакты со всеми сторонами кризиса в Ливии. Возвращаясь к теме информационной кампании против России, мотивы Турции и США выставить Россию в непригодном свете на Ближнем Востоке очевидны.

В Африканском командовании ВС США (AFRICOM) заявили об отправке войск в Тунис, что, по факту, и выдало истинные намерения Соединенных Штатов. Ранее в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин заявил, что США проводят системную кампанию, чтобы ввести военный контингент в Ливию на хоть сколько-нибудь легальных основаниях. Заявления о российском вмешательстве как нельзя точно подойдут для этой цели. Кроме того, ввод войск в Тунис, соседствующий с Европой, заставит представителей Евросоюза понервничать, а, следовательно, и НАТО, которая закупает американское оружие. Вся эта кампания против России направлена на то, чтобы поддержать рынок американских оружейных баронов.

У Турции мотивы более прозрачны — в СМИ неоднократно упоминались имперские амбиции Эрдогана, который мечтает возродить неоосманизм. И несмотря на то, что он не скрывает присутствия турецких офицеров в Ливии и фактов сотрудничества с террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в том числе по части нелегальных сделок о демаркации морских границ и поставок боевиков из сирийского Идлиба, отвлекать мировое сообщество от этих сделок вбросами о России гораздо удобнее. Таким образом «российское вмешательство» разрослось едва ли не до бренда, начиная от выборов в США и российских хакерах и заканчивая присутствием бойцов ЧВК в разных странах.