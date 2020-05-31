Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Москва, 31 мая. Американский корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) транслировало весь процес на своем Youtube-канале.

Ракета Falcon 9 30 мая успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Американский космический корабль, созданный компанией SpaceX по заказу NASA, стал первым пилотируемым запуском США после десятилетнего промежутка, когда Соединенные Штаты были вынуждены использовать российские корабли. Прибывшие на Crew Dragon астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли проведут на орбите до 110 дней.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск ранее отметил, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon. По его словам, запуск корабля найдет отклик у тех, кто является «исследователем в душе». Глава SpaceX признался, что его захлестывают эмоции, и что теперь перед компанией стоит цель безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это «повторялось вновь и вновь».