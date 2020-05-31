Рогозин объяснил слова о запуске астронавтов США на батуте в космос

Москва, 31 мая. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что его слова о запуске астронавтов в космос на батуте были не шуткой, а предупреждением.

Напомним, в 2014 году, после введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов в космос при помощи батута.

В пятницу, 30 мая, частная космическая компания SpaceX впервые запустила к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon. Глава компании Илон Маск, прокомментировал это событие, заявив, что «батут работает».

«Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», — написал Рогозин в Twitter.

Старт Crew Dragon, который SpaceX разработала по заказу NASA, стал первым пилотируемым запуском, осуществленным частной компанией. Помимо этого, США впервые за девять лет отправили в космос людей, поскольку с 2011 года американские астронавты совершали полеты к МКС на российских кораблях «Союз».

Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко предположил, что российские космонавты смогут присоединиться к полетам на Crew Dragon, а их американские коллеги продолжат летать по обмену на отечественных кораблях.