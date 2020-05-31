Протестующие водители заблокировали КПП на границе Украины с Венгрией

Киев, 31 мая. Украинские водители заблокировали проезд через контрольно-пропускной пункт «Тиса» на границе между Украиной и Венгрией. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы украинского государства.

Акция протеста началась утром 31 мая, из-за чего невозможно было въехать или выехать через пункт пропуска. Представители украинской погранслужбы заявили, что действия водителей носят провокационный характер.

«Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Движение через КПП было временно приостановлено. По имеющейся информации, причиной недовольства водителей стало требование пограничников декларировать посылки и товары, которые водители провозят через границу.

Отмечается, что в Европе, в том числе в Венгрии, работают около четырех миллионов граждан Украины. Порядка семи миллионов человек приезжают в европейские страны на сезонные работы. В этом году около двух миллионов украинцев вынуждены были вернуться домой из-за пандемии опасной коронавирусной инфекции.