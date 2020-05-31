Сирия, 31 мая. Взрыв газового баллона в магазине в городе Идлиб обернулся гибелью двух человек. Курдские боевики возобновили аресты с целью насильственной вербовки в Хасаке. Перестрелки между САА и боевиками наблюдаются на северо-востоке Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с террористами на северо-востоке Латакии; готовятся к штурму города Тафас в западной части Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в поджоге сельскохозяйственных земель в Идлибской зоне деэскалации.

Протурецкие силы: ведут огонь по подконтрольной курдским бандгруппам территории в районе Тель-Рифата в северной части Алеппо.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали несколько молодых людей в рамках принудительной мобилизации на юге Хасаки.

Международная коалиция: осуществила вылеты над городом Хасака.

Провинция Латакия

В северной части Латакии вновь отмечаются взаимные обстрелы на линии разграничения правительственных сил и террористов вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (baladinetwork), артиллерия Сирийской Арабской Армии (САА) ведет огонь по военным объектам боевиков у города Кабана на границе с соседней провинцией Хама. Как известно, в этом районе базируются отряды группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Напомним, стычки на данном направлении наблюдались и накануне. Их инициаторами выступили террористы.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что союзники Турции возобновили обстрелы позиций курдских бандформирований в северной части Алеппо. Под огнем оказался район Тель-Рифата, в частности удары пришлись по населенному пункту Шейх Исса. Никакой информации о возможных жертвах среди мирных жителей или курдских боевиков пока не поступало. О том, что послужило поводом для обстрела, также неизвестно.

Провинция Даръа

Twitter-канал (mohmad_rasheed) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) готовятся к штурму города Тафас на западе региона. В населенном пункте скрываются террористы антиправительственных бандгрупп, совершающие нападения на сирийских солдат и местных жителей. Напомним, несколько часов назад поступали сообщения о смерти одного из бывших боевиков, примирившихся с властями САР. Более подробных сведений о грядущей военной операции пока не поступало.

Провинция Идлиб

Прогремел взрыв в административном центре провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), в одном из магазинов детонировал баллон с газом, в результате чего два местных жителя были убиты, еще трое, в том числе ребенок, получили ранения. О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.

Между тем Twitter-канал (mohmad_rasheed) сообщает о пожарах на территории, подконтрольной правительственным подразделениям. Огонь распространился на полях между населенными пунктами Хан ас-Сунбуль и Маарет ан-Насан. По предварительным данным, к поджогу могут иметь отношение боевики незаконных бандгрупп, базирующихся в зоне «Большого Идлиба».

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили аресты гражданских лиц в южной части провинции с целью принудительной мобилизации. Согласно информации новостного портала Al Nour, несколько молодых людей были взяты под стражу севернее города Аш-Шаддади. Напомним, насильственная вербовка является одной из основных причин недовольства населения, проживающего на оккупированной SDF территории.

Тем временем в провинции были замечена авиация ВВС международной коалиции. Военные самолеты осуществили вылеты над городом Хасака. О том, какую цель преследовали ВВС западного альянса, пока неизвестно.