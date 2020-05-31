Кошкин осудил подкрепленное фейками о РФ желание США вторгнуться в Ливию

Соединенные Штаты за счет информационных вбросов, направленных против России, пытаются обосновать свое возможное военное вторжение в Ливию, которое уже рассматривается в Вашингтоне. Планы касательно введения американского контингента связаны с провалом политики США на Ближнем Востоке, усилением влияния России в мире, а также финансовыми интересами Запада в регионе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Так, собеседник агентства прокомментировал сообщения западной прессы о том, что Пентагон рассматривает возможность отправки военного контингента в Тунис. Стоит отметить, что в качестве обоснования для этого американские военные указывают на усиление внутриливийского кризиса якобы из-за деятельности России. Примечательно, что никаких доказательств в пользу этих доводов не приводится, но, очевидно, что предыдущие голословные заявления со стороны AFRICOM и Госдепа США о будто бы передаче российских самолетов Ливии и «ненастоящей валюте» были направлены именно на подготовку информационной почвы для такого серьезного шага.

Попытка переложить ответственность

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, не стоит забывать, что Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО уничтожили в 2011 году суверенитет Ливии и привели североафриканскую страну к тому бедственному положению, в котором она сейчас находится. При этом он отметил, что активное усиление Москвой своих позиций на международной арене не дает покоя Вашингтону, который желает во что бы то ни стало отыграться за провал в Сирии и ряде других ближневосточных государств.

«Прежде всего необходимо начинать с того, что коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки вогнала Ливию в Средневековье в 2011 году, пытаясь объяснить это якобы защитой прав ливийского народа от деспотичного режима (Муаммара Каддаффи — Прим. ФАН) и другими «демократическими» уловками. Однако, оказалось, что была сделана ошибка. Эту ошибку признал 44-й президент США Барак Обама, когда заканчивал свой президентский путь. Мы видим, что Вашингтон на сегодняшний день пытается переложить эту ошибку на внешнего врага, которым была избрана Россия. Также такая деятельность США связана с успехами самой России. Она поднимается, и экономические санкции, которые накладываются Западом, не препятствуют этому. Все равно, Россия становится только крепче и решает свои проблемы за счет импортозамещения и поиска новых союзов, основанных на принципах взаимовыгодности и выполнения своих обязательств. Все это, конечно, сказалось на авторитете Соединенных Штатов, внутри которых даже некоторые СМИ говорят о провале политики Белого дома на Ближнем Востоке — это проблемы с Ираком, с Ираном и, естественно, с Сирией, где наша страна показала пример создания модели безопасности и сохранения целостности страны. Все это вызывает у Вашингтона если не желание реванша, то серьезно подставить Москву», — объяснил политолог.

США готовят информационный плацдарм

Также эксперт Ассоциации военных политологов обратил внимание на то, что усиление информационного давления на Россию в последнее время за счет различных вбросов и голословных обвинений со стороны Запада, таких как, например, «передача боевых самолетов Ливии, говорит о попытке подготовить хоть какое-то обоснование готовящейся переброски военного контингента США к ливийским границам. Он подчеркнул, что Вашингтон, очевидно, настроен достаточно серьезно касательно своей дальнейшей деятельности в Северной Африке, поэтому и ведет довольно агрессивную пропаганду в СМИ, распространяя различные фейки.

«Все эти нападки о том, что будто бы дестабилизацию в Ливии ведет Россия, намеренно осуществляются американцами в информационном пространстве. То самолеты приблизились, то якобы регулярные части какие-то нашли — во всем обвиняют Россию. То ужасное положение, которое сложилось в Ливии, выгодно для отдельных западных бизнес-структур, связанных с добычей без каких-либо усилий ливийской нефти, которые получают от этого баснословную прибыль. Они пытаются перевернуть ситуацию против России. Кроме финансовых и экономических интересов США также хотят расширения своего геополитического влияния при помощи введения войск. Как правило, обосновывается это или «активизацией террористического движения», или как в данном случае — «противодействием России». Естественно, это делается, чтобы перенацелить международную общественность и акцентировать внимание на якобы агрессивной сущности России. Необоснованные обвинения с американской стороны, такие как, заявления о передаче Ливии самолетов МиГ-29 и другие подобные – это своего рода подготовка информационного плацдарма для осуществления дальнейшей военной деятельности на территории североафриканской страны. Это такие «окна Овертона», за счет которых американцы проверяют, насколько общественное мнение готово к проведению Соединенными Штатами какой-то «освободительной миссии. Для этого, конечно, нужно готовить при помощи информационных агентств негативное отношение к России, чтобы все восприняли введение войск США за должное. Американцы, как правило, стремятся прихватить еще и своих союзников, чтобы распределить ответственность на ряд других», — констатировал аналитик.

Будет только хуже

В завершении беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт отметил, что на фоне продолжающейся турецкой агрессии в Ливии американское военное вторжение лишь усилит эскалацию и спровоцирует продолжение кровопролития. Он выразил беспокойство касательно будущего ливийского народа, который США хотят раздробить, устроив на территории североафриканской страны отдельные квазигосударственные образования, как они это намеревались сформировать в Сирии.

«Сегодня ситуация в Ливии и так осложнена. Турция продолжает активизировать вмешательство во внутренние дела африканской страны, и представьте себе, на фоне этого всего еще появляются новые силы, которые будут всем доказывать, что они «несут мир». Это вызовет только эскалацию напряженности, это не разрешит проблему. Скорее всего, американцами будет реализовываться план, который они хотели осуществить в Сирии — расчленить страну на большие участки, поделить. Я не исключаю, что они попытаются это сделать, раз Россия не позволила им этого в Сирийской Арабской Республике», — подытожил Андрей Кошкин.

Напомним, ранее американское командование AFRICOM на основании устаревших снимков военной базы ВКС РФ в Сирии Хмеймим и десятка непонятных фотографий самолетов, среди которых были несколько российских истребителей, заявило о якобы передаче Россией боевых машин МиГ-29 Ливии. В интервью ФАН вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что регулярно используемое американцами выражение «highly likely» уже надоело всем, а Пентагон доказал свою некомпетентность, поскольку истребители на самом деле были переданы ВВС Сирии, а не ливийской армии.