Певица Натали показала снимок в нижнем белье времен бурной молодости

Москва, 31 мая. Популярная певица Натали удивила поклонников снимком времен бурной молодости, на котором она позирует в нижнем белье. Новое фото артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

Натали в честь Дня Блондинок решила порадовать своих фанатов архивными фотографиями.

«Говорят, День Блондинок! Получите, распишитесь! Всех поздравляю! Без блондинок скучно!», — написала певица.

На опубликованном снимке у артистки необычная прическа и не менее странный образ: короткий неоново-желтый топ и красный бюстгалтер. Примечательно, что Натали приподняла топ, чтобы было видно нижнее белье, выгодно подчеркивающее ее формы.

Фанаты с восторгом отнеслись к новой публикации исполнительницы и отметили, что та выглядит шикарно в свои годы.

Преданные поклонники певицы знают, что она и сейчас поддерживает свою фигуру и остается стройной и молодой, несмотря на стремительно бегущие годы.

«Выкладывайте побольше таких фото. Сколько вам здесь лет?» — поинтересовалась yanakrutay. «Вы здесь на куклу похожа», — написала galinakhvatko. «Блондинки правят миром! С Праздником!» — поздравил gennadiivolfovskii. «Вечная девочка!» — восхищенно добавила sadreevaelvira788.

Ранее Натали опубликовала фото, на котором на ее лице нет косметики. Пост появился на ее странице в социальной сети Instagram. Исполнительница поздравила всех поклонников с Днем святого Валентина, она уточнила, что влюблена в свою публику.