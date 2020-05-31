Ученые выяснили реальные сроки проникновения коронавируса в Европу

Москва, 31 мая. Коронавирусная инфекция могла проникнуть в Европу еще в ноябре 2019 года, за два месяца до первых официально зарегистрированных случаев пневмонии COVID-19. К такому выводу пришел французский доктор Мишель Шмитт и его команда из больницы Альберта-Швейцера в Кольмаре.

Специалисты проводили исследование по поиску «нулевого пациента», в ходе которого изучили прошлогодние рентгеновские снимки грудной клетки нескольких тысяч больных.

У двоих пациентов были обнаружены симптомы, похожие на признаки коронавируса. Снимки этим больным были сделаны еще в середине ноября, при этом первый подтвержденный случай COVID-19 во Франции датируется 24 января.

Еще 12 случаев коронавируса исследователи зафиксировали в декабре и начале января. Сейчас научная группа медиков планирует проанализировать рентгеновские снимки за октябрь прошлого года.

«Мы можем управлять будущим только при условии, что понимаем прошлое. Сейчас мы не понимаем, где берет начало эта вспышка», — пояснил Шмитт.

Примечательно, что аналогичные данные ранее озвучивались в Великобритании. Эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт предположил, что первый случай COVID-19 в стране мог быть зафиксирован в январе, то есть на два месяца раньше первых зарегистрированных больных.