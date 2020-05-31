Адвокат из Петербурга увлеклась живописью и пишет картины на самоизоляции. ФАН-ТВ

Сегодня работники адвокатуры отмечают пусть пока неофициальный, но профессиональный праздник. Федеральное агентство новостей побывало в гостях у адвоката по уголовным делам Ольги Бахтиной, которая полтора года назад увлеклась живописью настолько, что теперь ее собственный вернисаж уже не за горами.

Когда грянула пандемия и самоизоляция, адвокату Ольги Бахтиной искать ответ на вопрос «чем себя занять?» долго не пришлось. За полтора года накопилось несколько серий картин, в месяц пишет по два новых произведения. Семья увлечение поддерживает, а сама Ольга признается, что живопись дает возможность отвлечься от негативных мыслей и по-новому взглянуть на мир.

«Часто мы сталкиваемся с несправедливостью, с поломанными человеческими судьбами, и вот процесс рисования масляными красками, разных таких ярких, даже запах красок, очень расслабляет и структурирует уголовные дела, мне очень нравится. Я сначала стала ходить в студию заниматься, потом познакомилась с моим преподавателем Верой Трофимовой, и индивидуальные занятия дают возможность быстрее освоить навыки художника и прийти к своей цели», — рассказывает Ольга.

Преподаватель Бахтиной отмечает, что прогресс в написании картин появился очень быстро, но не это главное. С помощью живописи Ольга находит то, чего не получает на профессиональном поприще — выход творческой энергии и выражение эмоций на холсте.

«Довольно больших успехов Оля добилась на самом деле. Я помню, когда она пришла ко мне в первый раз, мы писали с ней очень простой сюжет (пейзаж), а сейчас мы делаем уже очень сложные работы. Мы много работаем с цветом, часто говорим о форме, освещении, у нас уже совершенно другие задачи, и я думаю, очень много всего мы с ней еще сможем добиться», — говорит художница Вера Трофимова.

Но каких бы высот Ольга не добивалась в творчестве, менять любимую профессию она не собирается. Двадцать лет в судебной системе не дали почти ни одного сбоя. Коллегам адвокатесса желает найти гармонию между интересной работой и любимым хобби.