Западные СМИ негодуют из-за сокращения поставок продовольствия из РФ в Европу

Брюссель, 31 мая. Западная пресса приучила к тому, что ничего хорошего про Россию от нее ждать не приходится. Однако если раньше акцент в подобных публикациях делался на мнимую «военную агрессию», предоставлением доказательств которой европейские и американские издания себя не утруждали, то сейчас СМИ ЕС возмутились фактом превращения РФ в «независимую агродержаву».

Бельгийское издание EUObserver на днях обратило внимание на решение российских властей снизить экспорт зерна и подсолнечного масла. На такой шаг Москва пошла в связи с пандемией коронавируса, в условиях которой данная продукция будет пользоваться большим спросом и на внутреннем рынке. Однако европейская газета выразила недовольство таким положением вещей, судя по всему считая, что жители Евросоюза должны быть для РФ на первом месте.

«Это та самая акция, о которой предупреждала Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и ВТО указывали, что поведение России может поставить под угрозу глобальные цепи по поставке продовольствия», – говорится в статье EUObserver.

Продолжая тему продовольственной безопасности, издание раскритиковало и предложение России о создании так называемого «зернового ОПЕК». По мнению автора материала, таким образом Москва стремится контролировать международные продовольственные рынки. При этом он совершенно опускает тот факт, что власти РФ пытаются не допустить установления монополии в сельскохозяйственной отрасли.

Однако наибольший гнев европейских СМИ вызвала подписанная несколько месяцев назад президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, направленная на обеспечение продуктами питания собственных граждан. Журналист EUObserver называет заботу о своем народе «наглостью» России, которую не заботит судьба «бедных» европейцев. Таким образом, становится очевидно, что лицемерие западной прессы выходит на новый уровень.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американский телеканал CNN, обвиняющий Россию в организации массовых беспорядков на территории Соединенных Штатов. По мнению главы государства, подобная позиция присуща «больным лузерам».