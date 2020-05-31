Навальный и Ходорковский могут стать экстремистами из-за подрывной деятельности в РФ

Согласно новой редакции стратегии противодействия экстремизму, в качестве внешних угроз России могут рассматриваться не только иностранные некоммерческие организации, осуществляющие дестабилизирующую деятельность на территории РФ, но и подконтрольные им российские объединения. Не исключено, что под это определение могут попасть структуры Алексея Навального и Михаила Ходорковского.

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Форма и содержание

В документе отмечается, что внешними экстремистскими угрозами, помимо прочего, являются «поддержка и стимулирование рядом государств деструктивной деятельности, осуществляемой иностранными или международными неправительственными организациями, направленной на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической обстановки в Российской Федерации».

Кроме того, к наиболее опасным проявлениям экстремизма теперь причисляются вовлечение граждан в деятельность непосредственно экстремистских организаций, а также организация и проведение несогласованных публичных мероприятий и акций протеста, «которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки».

«Значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает деструктивная деятельность некоторых иностранных организаций и подконтрольных им российских объединений, осуществляемая в том числе под видом гуманитарных, образовательных, культурных проектов, включая инспирирование протестной активности населения с использованием социально-экономического, экологического и других факторов», — говорится в тексте указа.

Таким образом, под эти определения могут попасть некоторые некоммерческие организации, признанные в России нежелательными, а также иностранными агентами, к которым относятся, в частности, структуры блогера Алексея Навального и олигарха Михаила Ходорковского.

Дурное влияние

Напомним, в октябре 2019 года созданный Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» был внесен Министерством юстиции РФ в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Это означает, что финансирование ФБК получает не только от жертвующих донаты россиян, но и от спонсоров из-за границы. Одним из них, как стало известно ранее, оказался бизнесмен Евгений Чичваркин, уже много лет проживающий в Лондоне.

Основатель «Евросети» не скрывал, что переводил Навальному крупные суммы денег от «анонимных жертвователей». Кроме того, как признавался сам Чичваркин, для удобства финансирования ФБК и других участников российского либерально-оппозиционного движения из-за рубежа в ноябре 2019 года он открыл «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства». Однако уже в конце февраля 2020 года фонд начал процедуру ликвидации. Таким образом, нельзя исключать, что ФБК на протяжении некоторого времени мог получать частичное финансирование через иностранную организацию.

Стоит отметить, что деятельность Навального и его сторонников заключается в антиправительственных выступлениях и организации массовых акций протеста, которые в большинстве своем являются несогласованными и носят открытый провокационный характер. Поэтому вполне вероятно, что Навальный и его «Фонд борьбы с коррупцией» в случае подтверждения спонсорских средств через иностранную организацию могут попасть под определение «экстремизм», так как его структуры очевидно оказывают деструктивное воздействие на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в стране.

Американские связи

Следует обратить внимание и на тот факт, что Чичваркин активно участвует в политических проектах Михаила Ходорковского, который также является крестным отцом дочери основателя «Евросети». Это может свидетельствовать о частичном финансировании ФБК и со стороны бежавшего за границу олигарха, чья организация «Открытая Россия» была признана в РФ нежелательной.

Помимо этого, под контролем бизнесмена свою деятельность осуществляют и другие структуры, среди которых, в частности, «Правозащита Открытки» и «Объединенные демократы». С представителями последних структуры Навального сотрудничали в ходе муниципальных выборов в Санкт-Петербурге в 2019 году.

По некоторым данным, при поддержке блогера и куратора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова связанные с Ходорковским депутаты городского Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник помогли некоторым оппозиционным кандидатам стать мундепами, расширив таким образом круг прозападных политиков в Северной столице.

Вероятно, Ходорковского и Навального также «роднит» и поддержка со стороны американских структур. Как полагает Федеральное агентство новостей, олигарха спонсирует компания-лоббист Orion Strategies LLC в Сенате США, принадлежащая влиятельному американскому миллиардеру Джорджу Соросу. Навальный в свою очередь мог заручиться поддержкой основанного Конгрессом США «Национального фонда демократии».

Экстремистская оппозиция

Также известно, что Ходорковский с определенной периодичностью устраивает за границей «мероприятия для оппозиционных сил, готовых противостоять российской власти». В частности, конференции «Россия вместо Путина» и «Россия для граждан» были организованы олигархом в 2018 и 2019 годах в Праге и Берлине.

Основную массу участников таких форумов составляют российские активисты, журналисты либеральных изданий, оппозиционеры и даже муниципальные депутаты. В связи с этим комиссия Государственной думы по иностранному вмешательству уже предложила штрафовать россиян, принимающих участие в подобных мероприятиях, а также прошедших обучение в центрах под управлением нежелательных НКО.

Кроме того, согласно расследованию, проведенному телеканалом НТВ, Михаил Ходорковский при поддержке своих американских партнеров регулярно проводит бесплатные «тайные тренинги», в ходе которых российские либералы и политики обучаются подрывной антигосударственной деятельности.

Такие лекции зачастую проводят приглашенные западные специалисты. По данным телеканала, как минимум для одного из таких тренингов инструкторы были оплачены признанным нежелательным в России фондом NDI, с которым Ходорковский продолжает тесное сотрудничество. Стоит отметить, что эта организация была создана американским правительством и финансируется уже упомянутым «Национальным фондом демократии». Подобное «обучение» также подходит под определение, описанное в новой редакции стратегии противодействия экстремизму.

Таким образом, в скором будущем направленные против российских властей усилия Алексея Навального, Михаила Ходорковского, а также других организаторов и спонсоров массовых акций протестов и беспорядков в РФ могут быть рассмотрены не только с точки зрения «оппозиционного противостояния», но и под углом экстремистской деятельности и внешней угрозы.