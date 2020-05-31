Плющенко опубликовал шуточный ролик с Рудковской

Москва, 31 мая. Известный российский фигурист и тренер Евгений Плющенко со своей супругой, продюсером Яной Рудковской, сняли юмористическое видо для молодежной платформы TikTok.

На опубликованном ролике двукратный олимпийский чемпион лежит на полу, а его жена в это время находится позади него, двигая ногами в такт мелодии. В данном случае имеет место быть иллюзия: создается ощущение, будто это ноги самого Евгения Плющенко.

«Что-то не то с моими ногами. Не находите?», — поинтересовался у подписчиков Плющенко.

Недавно Рудковская опубликовала новый ролик на своей странице в Instagram. Знаменитость показала подписчикам, как заставляет своего мужа фигуриста Евгения Плющенко просить у нее прощения.

Семья Плющенко и Рудковской регулярно радует своих поклонников юмористическими роликами. Несколько дней назад продюсер опубликовала шуточный ролик, на котором Плющенко якобы выставляет ее с чемоданами за дверь за то, что она чихнула.

На видео семейная пара будто бы разговаривают голосами Совы и Винни-Пуха из советского мультфильма. Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».