Видео с «поющим» «Траву у дома» Илоном Маском стало вирусным в Сети

Москва, 31 мая. Неизвестные энтузиасты с помощью технологии по замене лиц Deepfake превратили американского предпринимателя Илона Маска в вокалиста советского ВИА «Земляне». Видео с «поющим» «Траву у дома» главой частной космической компании SpaceX быстро набрало популярность и стало вирусным в Сети.

Ролик был опубликован в Интернете еще две недели назад, но пользователи обратили на него внимание только сейчас, на фоне того, что SpaceX отправила в космос первый пилотируемый корабль.

Для нового видео автор использовал кадры реального выступления «Землян» в 1983 году, но при этом лицо лидера коллектива Сергея Скачкова было заменено.

Необычный эксперимент понравился зрителям. Пользователи Сети поздравили Маска с новым перевоплощением и стартом корабля Crew Dragon.

Напомним, запуск Crew Dragon, который должен достигнуть МКС, несколько раз откладывался, но в итоге успешно произошел 30 мая. Сегодня, 31 мая, астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли показали внутреннее устройство корабля, его грузовой отсек, а также виды на Землю из иллюминатора. Для определения состояния невесомости космонавты используют игрушечного динозавра, до МКС кораблю Crew Dragon остались считанные километры, передает телеканал «360».