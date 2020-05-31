Глава администрации Луганска рассказал, как проходит озеленение города

Луганск, 31 мая. Город роз и фонтанов — так называют Луганск со времен Советского Союза. Ни обострение у линии соприкосновения, ни пандемия коронавируса не отменяют работы по озеленению столицы Луганской Народной Республики. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«В этом году мы высадили в городе примерно 45 тысяч цветов, предстоит досадить еще около 75 тысяч. Планируем первым этапом посадки 100 тысяч цветов. Процесс идет. А потом еще в июле, ближе к Дню города, второй волной досаживаем 50-60 тысяч растений», — рассказал глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Большое внимание уделяется паркам. Особая гордость — парк имени Горького, который долгое время был полностью заброшен и только несколько лет назад обрел новую жизнь.

«Мы уделяем большое внимание паркам. И один из самых больших — это парк имени Горького. Пытаемся создать условия, чтобы люди здесь могли хорошо отдохнуть, работа ведется. Если в целом говорить — очень много работ, которых на данный момент не видно, это связано и с прополкой, и с опрыскиванием. Мы высадили порядка 4,5 тысячи саженцев», — пояснил Пилавов.

На клумбе высаживают герань и сальвию, а после обеда высадят каллы и петунью. Для формирования такого цветника нужно восемь пар рук и час времени. Но есть еще один секрет.

«Главное, чтобы был хороший посадочный материал. Поскольку мы сами его выращиваем, все хорошо приживается и цветет», — рассказала бригадир предприятия Светлана Золотайко.

Действительно, посадочный материал здесь выращивают самостоятельно: цветы, кустарники и даже деревья. Всего работает 12 теплиц. Во время активных боевых действий в 2014 году они были полностью разбиты, но сейчас сюда снова вернулась жизнь.

«В теплице в общей сложности находится более восьми тысяч растений, более 40 видов. В зимнее время она используется для высева однолетних культур, а так здесь круглогодичный маленький оазис», — отметила замдиректора по производству Комбината зеленого хозяйства и благоустройства ЛНР Нигина Соловьева.

В общей сложности над озеленением города трудятся 230 работников зеленого хозяйства. Сюда входят уход за насаждениями, обрезка деревьев, покос травы и другие работы. Процесс не останавливается 365 дней в году.

«Планы составляются еще в октябре, заказываются семена — по разновидности и уживаемости в наших климатических условиях, а они у нас интересные: от заморозков в мае до жары в ноябре. Ежегодно совместно с архитектурой, с управлением ЖКХ это происходит. Очень часто благодарят взрослые и пожилые, те, кто пережил с нами лето 2014 года, кланяются нам до земли», — сообщила Нигина Соловьева.

И руководство, и жители города очень ценят эту работу, ведь сделана она, без сомнения, с любовью.