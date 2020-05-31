Цеков заявил о важности закрепления наследия СССР в Конституцию России

Москва, 31 мая. Вписывание наследия СССР в текст Конституции России позволит бороться с теми, кто ставит под сомнение роль РФ на международной арене, считает сенатор Сергей Цеков.

В основной закон предлагают добавить два пункта в статью 67. В поправках говорится, что Россия является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов СССР за пределами территории РФ.

Цеков считает, что это позволит расставить все точки над «i», чтобы было понятно для «внутренних дезинтеграторов и незначительных оппозиционеров», считающих «высочайшим уровнем выражения ума» ставить под сомнение многие факты. Речь, в частности, идет о том, что некоторые сомневаются, что Россия достигла больших успехов во многих сферах.

«Чтобы было неповадно другим государствам и отдельным личностям, чтобы никто не сомневался, мы будем отстаивать свои принципы — принципы существования РФ. Мы зафиксируем все в конституции. Она меняется по другой процедуре со сложными моментами и не дает ставить сиюминутные поправки. Поэтому это правильное и совершенно верное решение», — сказал член Совета Федерации в беседе с iReactor.

Цеков также отметил важность закрепления в основном законе тезиса, что дети — важнейший приоритет государственной политики России. Сейчас государство активно поддерживает несовершеннолетних, однако остается вопрос — «как будет рассуждать политическая верхушка РФ завтрашнего дня».

«Чтобы у них было понимание, что забота о детях и повышение рождаемости незыблемо — все будет зафиксировано в главном законе. С этой точки зрения, все делается совершенно правильно», — добавил чиновник.

Весной российский лидер Владимир Путин принял закон о внесении изменений в конституцию, но предусмотренные им поправки вступят в силу только в случае одобрения россиянами на голосовании. Изначально оно было назначено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса голосование перенесли.