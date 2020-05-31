Асад смог остановить падение сирийского фунта, жестко осадив спекулянтов

Правительству Башара Асада удалось поддержать курс сирийского фунта, сильно ослабленный коронавирусной пандемией и продленными санкциями США и Евросоюза. Курс валюты остановил падение и в воскресенье вернулся к отметке 1780 сирийских фунтов за доллар США. Федеральное агентство новостей разбиралось в том, что происходит с сирийским фунтом.

Падение фунта остановилось

Как отмечает агентство Baladi News, с открытием торгов в воскресенье курс сирийского фунта впервые за долгое время подрос в пределах 40–60 за доллар (ситуация незначительно отличается от региона к региону). Агентство отмечает, что Центральный банк Сирии придерживается фиксированного курса в 700 фунтов за доллар — плавающий курс существует только на черном рынке валюты.

Курс сирийского фунта сильно упал в течение минувшего года — если в начале 2019 года доллар на черном рынке в Сирии стоил примерно 500 фунтов, то уже к концу года его стоимость выросла до 1000 фунтов, и за пять месяцев 2020 года возросла еще в полтора раза. Падение сирийской валюты привело к повышению цен на практически все базовые товары, а также на продовольствие, ударив по кошелькам населения.

Оккупанты и спекулянты

Серьезнейший удар по сирийской валюте нанесли действия США, которые в 2019 году перешли к планомерной оккупации сирийских нефтяных и газовых месторождений, не допуская, чтобы нелегально добываемая нефть продавалась на подконтрольные Дамаску территории. Это привело сначала к взлету цен на бензин и другие нефтепродукты, а потом и к падению фунта — сверхцены на нефть подорвали экономику. Чтобы усугубить ситуацию, Соединенные Штаты ввели в действие дополнительные санкции — так называемый «Акт Цезаря» — что еще сильнее ударило по населению Сирии.

При этом Дамаск считает одной из ключевых причин падения фунта валютных спекулянтов, которые используют для заработка разницу между официальным и «черным» курсом доллара. Указом президента Башара Асада были введены строгие наказания за злостные спекуляции на курсе сирийского фунта. Baladi News, например, сообщает о поимке сирийской полицией троих таких спекулянтов, работавших на рынке Дамаска, которые работали, используя телефоны с турецкими и ливанскими номерами. В «офисе» только у одной этой банды было найдено более 3 млн сирийских фунтов, 87 тысяч долларов, 30 тысяч саудовских риалов и 22 эмиратских дирхемов. Всем членам банды грозит до семи лет тюрьмы.

Золотой стандарт

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что экономическая ситуация в Сирии постепенно становится лучше — однако правительству Башара Асада предстоит пройти еще долгий путь, в том числе и в области укрепления сирийской валюты.

«Есть ряд свидетельств в пользу того, что ситуация в сирийской экономике начинает налаживаться, например, возвращение беженцев говорит о том, что экономика работает. Тот факт, что курс сирийского фунта перестал падать — это хорошо, валюта должна расти, крепнуть и стать надежной денежной единицей», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам Бредихина, для того, чтобы поддержать свою валюту, Дамаск должен отказаться от привязки сирийского фунта к нефтедоллару, — на данный момент основные нефтяные резервы Сирии находятся в оккупации, поэтому нужно искать другие основы для сирийского фунта.

«Естественно, необходимо рассматривать, к чему эта валюта привязана — от чего идет ее укрепление. Конечно же, Асаду предстоит принять целый ряд мер по укреплению экономики, однако в принципе ситуация развивается позитивно. [Для того, чтобы преодолеть разрыв между официальным и неофициальным курсом доллара,] стоило бы обратиться к драгметаллам и обеспечивать валюту, в частности, долларом. Привязка к нефтедоллару не то что может обеспечить развитие сирийской экономики, скорее наоборот, это приведет к стагнации», — считает Бредихин.

Отметим, курс золота на сирийском рынке, по данным Baladi News, остается на самом высоком уровне в истории — грамм 21-каратного желтого металла сейчас на открытом рынке оценивается примерно в 85 тысяч сирийских фунтов. По мнению Антона Бредихина, в условиях, когда принадлежащие Дамаску нефтяные промыслы находятся под контролем оккупантов, правительству Асада следует ориентироваться на более традиционные основы монетарного обмена.

Как указывает арабское издание Asharq al-Awsat, для того, чтобы преодолеть последствия удара по сирийской экономике, нанесенного американским «актом Цезаря», Асаду придется рассчитывать на поддержку своих союзников, в первую очередь России.