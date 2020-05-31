Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Асад смог остановить падение сирийского фунта, жестко осадив спекулянтов

436
0 Оставить комментарий

Асад смог остановить падение сирийского фунта, жестко осадив спекулянтов

Правительству Башара Асада удалось поддержать курс сирийского фунта, сильно ослабленный коронавирусной пандемией и продленными санкциями США и Евросоюза. Курс валюты остановил падение и в воскресенье вернулся к отметке 1780 сирийских фунтов за доллар США. Федеральное агентство новостей разбиралось в том, что происходит с сирийским фунтом.

Падение фунта остановилось

Как отмечает агентство Baladi News, с открытием торгов в воскресенье курс сирийского фунта впервые за долгое время подрос в пределах 40–60 за доллар (ситуация незначительно отличается от региона к региону). Агентство отмечает, что Центральный банк Сирии придерживается фиксированного курса в 700 фунтов за доллар — плавающий курс существует только на черном рынке валюты.

Асад смог остановить падение сирийского фунта, жестко осадив спекулянтов

Курс сирийского фунта сильно упал в течение минувшего года — если в начале 2019 года доллар на черном рынке в Сирии стоил примерно 500 фунтов, то уже к концу года его стоимость выросла до 1000 фунтов, и за пять месяцев 2020 года возросла еще в полтора раза. Падение сирийской валюты привело к повышению цен на практически все базовые товары, а также на продовольствие, ударив по кошелькам населения.

Оккупанты и спекулянты

Серьезнейший удар по сирийской валюте нанесли действия США, которые в 2019 году перешли к планомерной оккупации сирийских нефтяных и газовых месторождений, не допуская, чтобы нелегально добываемая нефть продавалась на подконтрольные Дамаску территории. Это привело сначала к взлету цен на бензин и другие нефтепродукты, а потом и к падению фунта — сверхцены на нефть подорвали экономику. Чтобы усугубить ситуацию, Соединенные Штаты ввели в действие дополнительные санкции — так называемый «Акт Цезаря» — что еще сильнее ударило по населению Сирии.

Асад смог остановить падение сирийского фунта, жестко осадив спекулянтов

При этом Дамаск считает одной из ключевых причин падения фунта валютных спекулянтов, которые используют для заработка разницу между официальным и «черным» курсом доллара. Указом президента Башара Асада были введены строгие наказания за злостные спекуляции на курсе сирийского фунта. Baladi News, например, сообщает о поимке сирийской полицией троих таких спекулянтов, работавших на рынке Дамаска, которые работали, используя телефоны с турецкими и ливанскими номерами. В «офисе» только у одной этой банды было найдено более 3 млн сирийских фунтов, 87 тысяч долларов, 30 тысяч саудовских риалов и 22 эмиратских дирхемов. Всем членам банды грозит до семи лет тюрьмы.

Золотой стандарт

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что экономическая ситуация в Сирии постепенно становится лучше — однако правительству Башара Асада предстоит пройти еще долгий путь, в том числе и в области укрепления сирийской валюты.

«Есть ряд свидетельств в пользу того, что ситуация в сирийской экономике начинает налаживаться, например, возвращение беженцев говорит о том, что экономика работает. Тот факт, что курс сирийского фунта перестал падать — это хорошо, валюта должна расти, крепнуть и стать надежной денежной единицей», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Асад смог остановить падение сирийского фунта, жестко осадив спекулянтов

По словам Бредихина, для того, чтобы поддержать свою валюту, Дамаск должен отказаться от привязки сирийского фунта к нефтедоллару, — на данный момент основные нефтяные резервы Сирии находятся в оккупации, поэтому нужно искать другие основы для сирийского фунта.

«Естественно, необходимо рассматривать, к чему эта валюта привязана — от чего идет ее укрепление. Конечно же, Асаду предстоит принять целый ряд мер по укреплению экономики, однако в принципе ситуация развивается позитивно. [Для того, чтобы преодолеть разрыв между официальным и неофициальным курсом доллара,] стоило бы обратиться к драгметаллам и обеспечивать валюту, в частности, долларом. Привязка к нефтедоллару не то что может обеспечить развитие сирийской экономики, скорее наоборот, это приведет к стагнации», — считает Бредихин.

Асад смог остановить падение сирийского фунта, жестко осадив спекулянтов

Отметим, курс золота на сирийском рынке, по данным Baladi News, остается на самом высоком уровне в истории — грамм 21-каратного желтого металла сейчас на открытом рынке оценивается примерно в 85 тысяч сирийских фунтов. По мнению Антона Бредихина, в условиях, когда принадлежащие Дамаску нефтяные промыслы находятся под контролем оккупантов, правительству Асада следует ориентироваться на более традиционные основы монетарного обмена.

Как указывает арабское издание Asharq al-Awsat, для того, чтобы преодолеть последствия удара по сирийской экономике, нанесенного американским «актом Цезаря», Асаду придется рассчитывать на поддержку своих союзников, в первую очередь России.

Новости партнеров

Новости партнеров