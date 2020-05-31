Вассерман предупредил, что Запад пытается повторить опыт по развалу СССР

Москва, 31 мая. Политолог и публицист Анатолий Вассерман объяснил, как Запад может воспользоваться кризисом на рынке природного газа.

Эксперт отметил, что с помощью обвала цен на энергоносители Запад попытается повторить опыт по развалу СССР. По словам публициста, на нидерландской бирже стоимость тысячи кубометров природного газа снизилась до 34 долларов. Тенденцию нельзя назвать оптимистичной. «Газпром» может получать прибыль от продажи газа только в случае повышения цены за топливо выше ста долларов за тысячу кубометров, заметил Анатолий Вассерман.

Он напомнил, что неприятная ситуация сложилась из-за нескольких факторов, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, экономического кризиса и действий Катара.

С точки зрения Вассермана, ситуация развивается по сценарию 1980-х годов. Тогда Соединенные Штаты уговорили Саудовскую Аравию нарастить экспорт нефти и ускорить падение топливного рынка. Это привело к распаду Советского Союза, который не смог больше «затыкать нефтедолларами щели в экономике».

«Сегодня успешный опыт по развалу повторяют», — резюмировал Вассерман.

Политолог добавил, что сейчас российская экономика находится в лучшем состоянии, чем тогда. Государство сможет преодолеть период нестабильности, уверен Анатолий Вассерман.