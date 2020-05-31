Ученые опровергли самые распространенные мифы о воде

Москва, 31 мая. Необыкновенные свойства воды породили большое количество мифов. Люди по всему миру спорят о том, сколько и как часто ее нужно пить, насколько полезными свойствами она обладает и т.д. Специалисты рассказали о самых распространенных заблуждениях о воде.

По словам ученых, самым распространенным мифом об этой жидкости является тот, согласно которому человек должен выпивать два с половиной литра воды в день. Впервые это утверждение можно встретить в статье 1945 года под названием «Рекомендуемые нормы питания». Ее авторами стали члены Комиссии по питанию США.

Однако на самом деле такие рекомендации не являются универсальными. Норма ежедневного потребления воды должна высчитываться для каждого человека в индивидуальном порядке.

Еще один хорошо известный миф гласит о том, что человек на 70% состоит из воды. Ученые доказали, что у людей старше 50 лет данный показатель равен только 50%.

Также заблуждением является мнение о том, что употребление воды перед сном приводит к сильным отекам. Исследователи опровергли данное утверждение и рассказали, что к такому эффекту приводит не вода, а лишь богатые солью продукты.

Ранее испанский диетолог рассказал, что польза воды с лимонным соком или долькой лимона сильно преувеличена. А многие утверждения о свойства данного напитка попросту являются заблуждением, передает телеканал «360».