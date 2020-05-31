МИД РФ осудил применение слезоточивого газа против журналистов в Миннеаполисе

Москва, 31 мая. МИД России расценивает применение слезоточивого газа против журналистов при подавлении беспорядков в американском Миннеаполисе как необоснованную жестокость. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД осудили чрезмерное использование спецсредств полицейскими против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты.

«В частности, расцениваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста», — передает пресс-служба министерства.

В ведомстве подчеркнули, что нападения на сотрудников СМИ со стороны правоохранительных органов недопустимы.

«Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех», — отмечается в сообщении.

Кроме того, МИД РФ призвал международные структуры и неправительственные организации отреагировать на произвол. В ведомстве выразили надежду на тщательное расследование инцидента.