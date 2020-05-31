Макаренко назвал безобразием блокировку Facebook «неугодных» Западу исторических фото

Москва, 31 мая. Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко назвал безобразием блокировку «неудобных» Западу исторических фотографий, которые раскрашивает Ольга Ширнина.

Колорит регулярно публикует в своих профилях в соцсети Facebook и принадлежащий ей Instagram фотографии своих работ. Автора несколько раз банили за публикации. Последний раз пришелся на начало мая, когда администрация американской соцсети заблокировала ее страницу на неделю из-за цветной версии фотографии «Знамя Победы над рейхстагом» Евгения Халдея.

Макаренко, комментируя блокировку колориста из-за исторических фотографий, заявил о необходимости создания своего сервиса, который будет пользоваться интересом за границей, и развития Рунета.

Сейчас, по мнению эксперта, остается только надеяться на то, что МИД России, Роскомнадзор и крупные СМИ предъявят западным соцсетям претензии. Макаренко подчеркнул, что нужно жестко требовать от иностранных IT-компаний соблюдать российские интересы и подчиняться законодательству РФ.