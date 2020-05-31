Москва снимает ограничения и надевает маски

В Москве с 1 июня начинается новый этап смягчения ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Федеральное агентство новостей разбиралось, что ждет жителей города и бизнес с началом лета.

С момента начала глобальной эпидемии коронавируса в китайской Ухани в конце декабря 2019 года прошло несколько месяцев, прежде чем проблема стала заметна и в нашей стране. Власти России приняли чрезвычайные меры для сокращения числа заболевших.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с сохранением за работниками зарплаты. На тот момент в России было зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С тех пор режим нерабочих дней продлевался неоднократно. Он был завершен 12 мая после обращения Владимира Путина к нации.

А что Москва?

Сейчас российская столица — наиболее безопасный среди мировых мегаполисов город с точки зрения летальности от COVID-19. Так, по данным на 29 мая, в Москве находятся 175 829 зараженных коронавирусом нового типа, из этого числа 74 725 уже переболели новой заразой и вылечились, а 2 330 человек скончались.

С тех пор, как коронавирус начал распространяться по всему миру, для Москвы было важнее всего не допустить резкого роста заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения, выиграть время для того, чтобы увеличить медицинский ресурс. Выбранный способ — самоизоляция — демонстрирует свою эффективность, ведь, по разным оценкам, один заболевший способен заразить еще до 16 окружающих. С 30 марта, когда заработала самоизоляция, прошло два месяца, ограничения уже постепенно снимаются. Две недели назад прошел первый этап смягчения, к работе вернулись более 300 крупных промышленных предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов.

С 1 июня начинается второй этап: возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки. Под ограничениями здесь понимается наличие графика прогулок — своего для каждого столичного дома и его обитателей. На променады дается по 12 часов в каждый из «отсутственных» дней — с 9 до 21 часа.

Кроме того, можно заниматься спортом, но только до 9 утра. Все эти вылазки необходимо делать в масках и перчатках, а за соблюдением графика прогулок будет следить специальный патруль. Так что при себе нужно иметь паспорт, где указано место прописки, или договор аренды жилья, если человек самоизолировался в арендной недвижимости. Все это относится и к пожилым людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

Поговорим про бизнес

С 1 июня 2020 года начнется и реанимация целого ряда предприятий: вновь откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров, в том числе небольшие торговые точки, а также гипермаркеты.

Наряду с магазинами и гипермаркетами торговые центры также откроют свои двери в Москве с 1 июня. Однако фуд-корты, спортзалы и детские зоны пока работать не будут — высок риск передачи вируса, считают столичные власти. А для того, чтобы минимизировать угрозу, в ТЦ также придется носить маски и перчатки.

Ресторанам, барам, кафе и другим точкам общественного питания пока что приходится ждать следующего этапа смягчения ограничений, для него Роспотребнадзор уже готовит рекомендации. До тех пор заведения продолжат работать на вынос.

Управляющим или владельцам автосалонов и магазинов в свою очередь придется создать условия для социального дистанцирования и обеспечить усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

Помимо таких компаний, смогут возобновить работу мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности те же, что и в магазинах.

И последние по порядку, но не по значимости — ярмарки выходного дня. Первые из них смогут открыться уже в пятницу, 5 июня, рассуждал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Сколько денег

Из-за распространения коронавируса правительство за март, апрель и май приняло три пакета антикризисных мер, направленных на поддержку россиян и бизнеса. Такая помощь обойдется государству в 833 млрд рублей, подсчитали для ФАН в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Эта цифра складывается из следующих компонентов: списание налогов и соцплатежей за II квартал, субсидии в размере 12 300 рублей на одного сотрудника с учетом их освобождения от налога на прибыль, снижение страховых взносов, налоговые каникулы, льготное кредитование по ставке 8,5%, докапитализация институтов микрофинансовой поддержки, поддержка самозанятых (возврат уплаченных в 2019 году налогов, выплата налогового капитала), снижение соцвзносов и увеличение пособия по безработице для ИП.

При условии своевременного оказания всей заявленной помощи во II квартале российский бизнес уже к лету в целом сможет противостоять трудностям, спрогнозировали в НРА. В дальнейшем могут потребоваться новые меры, предупреждают эксперты агентства.

Граждане же с 1 июня станут получать выплаты на детей от 3 до 16 лет, на денежную помощь могут претендовать 10 млн российских семей, оценивали в ПФР. Это будут: ежемесячное пособие на детей до 3 лет, ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет и единовременная выплата по 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. О том, как подать заявление и что для этого требуется, — в материале ФАН.