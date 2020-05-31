Американец рассказал о привлекательной черте русских

Москва, 31 мая. Американец Томас Халберт, который уже долгое время живет в РФ, рассказал, что ему больше всего нравится в русских.

Он обратил особое внимание на то, что судит о россиянах исключительно по собственному опыту. Томас Халберт заметил, в России о былых обидах забывают быстро и не держат внутри себя зла и негативных эмоций, поэтому примирение происходит достаточно быстро.

Американец привел в пример ситуацию в магазине. Иногда происходят конфликтные ситуации, когда покупатель неправильно взвесил товар, а продавец на кассе считает, что это было сделано намеренно.

«Она думает, что вы пытаетесь обмануть магазин, сбить цену и купить товар дешевле. На следующей неделе вы идете в тот же магазин, и она спрашивает о ваших детях, хотите ли вы приобрести пакет и предлагает товары по акции», — рассказал американец.

Аналогичные ситуации случаются и с коллегами по работе, и с родственниками, и с женой, заметил Томас Халберт. Это, по его словам, может поставить иностранца в тупик. Халберт признался, что ему потребовались годы, чтобы привыкнуть к этому.

«Теперь, когда я привык к такой особенности русских, это довольно удобно. В некоторых моментах это очень облегчает жизнь. Просто поскандалить до срыва голоса, а затем вернуться к нормальной жизни. Это странно и в то же время круто. Обожаю Россию за такие странности», — добавил Томас.

Журналистка из Японии Кеко Огино ранее поделилась своими впечатлениями от русской кухни и того, как в России встречают гостей. Девушка призналась, что ее поразил тот факт, что русские принимают у себя гостей с завидной простотой. По ее словам, домохозяйки в России отличаются щедростью и заботливым отношением к гостям. Журналистка также обратила внимание на то, что русские бесцеремонно ведут себя с пришедшими в дом людьми, но никогда не оставят их голодными.