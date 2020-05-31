"أطلقوا النار بين أرجلنا لذا دخلنا في المعركة": مقابلة حصرية مع مرتزق عن تجنيدة في ليبيا

نقص التغذية السليمة ، والإحجام التام عن القتال ، ومضايقة القادة ، والنصب والاحتيال بالمرتبات. تنشر وكالة الأنباء الفيدرالية مقابلة مع مرتزق تركي من سوريا حارب إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.

تواصل مستشفى في مدينة تاجوراء الليبية (بالقرب من طرابلس) حث السكان المحليين على التبرع بالدم للمرتزقة السوريين المصابين في ساحة المعركة. جاء ذلك على لسان قناة "ليبيا الحدث" التلفزيونية المحلية. لا يرغب الناس بالطبع في مساعدة "الثوار السوريين" الذين جلبتهم تركيا بالآلاف من البلد الذي خسرت فيه.

حتى الاطفال يتم تجنيدهم في "برابانسون" السوري. وبالحكم من خلال التقارير التي تنشر في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية ، فإن هؤلاء الأفراد ليست ذات قيمة خاصة.

تمكنا من الاتصال بأحد المرتزقة. لندعوه "عمر". ورفض الكشف عن تفاصيل القتال ومكان وجوده وما كان يفعله على وجه التحديد في ليبيا. لكن كل شيء واضح من قصته.

لقد خدعونا

ما هي الضمانات بأنك صحفي ولديك موقف محايد؟ سأل عمر بعد أن أخبرته لفترة وجيزة اين أعمل وماذا أريد. من الواضح أن المرتزق كان ينوي إخبار شخص ما عن الوضع لفترة طويلة. وكان الوعد بعدم الكشف عن هويته وعدم تضليل الكلمات كافياً.

"اسمع ، لن احاول الحصول منك على أي معلومات مهمة استراتيجيا, أريد فقط أن أسأل كيف حالك ، لماذا ذهبت إلى ليبيا وتركت سوريا ، ما هو الوضع الحالي؟

"حسنًا ، آمل أن يكون كل شيء كما وعدت. لا أسماء. لا ينبغي أن يكون هناك حتى تلميح عن شخصيتي"

بالطبع . لا تلميح . لا شيئ . إذن كيف وصلت إلى ليبيا؟

"نصف الشعب الذي ذهب إلى ليبيا انخدع، ونص الشعب ذهب من ورا الجوع والحصار اللي صاير في "المناطق المحررة"، أول دفعة سوريين دخلوا إلى ليبيا أنا كنت فيها، والعالم كانت طالعة عاساس حماية قواعد عسكرية تركية، لم يذكر أي شيء عن القتال وبالنسبة للشعب اللي ذهب كرهوا الطلعة وكرهوا تركيا من ورا الغش اللي صار".

"ليس لدينا غاية لأي من الطرفين. وسأزيدك من الشعر بيت، 80٪ من السوريين لم يرغبوا في الذهاب. لكنهم اضطروا فيما بسبب الوضع في سوريا. أي أننا أردنا الأفضل، لكن اتضح أنه كان أسوأ".

هل أنت نادم؟ هل تريد العودة إلى سوريا؟

"أنظر ماذا يحدث هنا." بالطبع ، نريد العودة. هنا نموت من الجوع أو في سوريا نموت من الحرب - لا فرق. وأكرر مرة أخرى، لم نأتي إلى ليبيا للقتال، ولكن للدفاع عن القواعد التركية. لو قيل لنا أننا سنشارك في الأعمال القتالية، أؤكد لكم أنه لم يأتي أحد. لأننا من السنة وهم من السنة.

هل يوجد مخرج من هذا الوضع؟

المخرج عند الله سبحانه وتعالى فقط

هل من صحيح أن الأتراك وعدوكم بالجنسية مقابل مشاركتكم في الحملة الليبية؟

"نعم، في البداية تحدثوا عن ذلك. ثم بدأوا في الإنكار. اسمعوا، حتى لا تفكروا بشكل سيئ حول السوريين، لم نركض من أجل تركيا وليس من أجل السراج. وليس من أجل الجنسية. الناس ركضوا للحصول على الغذاء لأطفالهم".

"هل ترى هذا الرجل في المنتصف؟ اسمه علاء جنيد – قيادي في الحمزات، تسبب في موت نصف السوريين في عين زارة حيث قاد القسم العسكري في القطاع. يدفش الجنود للقتال، وعندما يرفضوا يطلق النار بين أرجلهم".

أنا صامت بالفعل بشأن الطعام. مكثت هناك لمدة 4 أشهر، لم يتغير الطعام. في بعض الأحيان كنا نأكل طعام متعفن وفاسد.

نعود إلى قائدك، هل يمكنك إخبارنا المزيد عنه؟

- نعم. اسمه الحقيقي الكامل سيف أبو بكر. أكبر حرامي في العالم العربي. قاد في "فرقة الحمزة" في سوريا. قام بتهريب الأسلحة إلى ليبيا وتاجر فيها هناك. منذ حوالي شهر ونصف، تم تنحيته من قبل الأتراك ووضعوا مكانه شخص جديد - تركماني يدعى دوغان.

وأين ذهب علاء؟ عاد إلى سوريا؟

لا ما زال في مكانه

أين كان في سوريا؟

كان لديه لواء في تل أبيض ومن هناك ذهب إلى ليبيا.

وهل قاتلت في سوريا؟ هناك أو في أي مكان آخر؟

لم أقاتل في سوريا. هذه هي تجربتي القتالية الأولى. ولو كنت أعلم أن كل شيء سيكون على هذا النحو، فمن المستبعد أنني كنت سأذهب إلى هذا.

هل أنت في طرابلس الآن؟

لا أستطيع أن أقول

حرب بدون معنى، لماذا ذهبت إلى هناك؟

نحن مثل الورقة التي تشتعل فيها النار من كل الأطراف، الطرف الأقوى هو صاحب النار العالية، وأنا شخصيا لن أقول لك لك، ولكن اعطيتك صورة عامة.

بالطبع، عندما شاهدوا ما يحدث هناك، صدموا. نحن سنة وعلى الجانب الآخر، يقاتل السنة. نحن نصرخ "الله أكبر" وهم يصرخون "الله أكبر".

هل يمكنك أن تتحدث عن الرواتب؟

أنا لم أكن بحاجة إلى المال قبل ليبيا أو بعدها. كان لدينا متجر للهواتف المحمولة. وإذا كان لدي ما يكفي من الإيرادات لقطعة خبز وبندورة، فسيكون ذلك كافيا بالنسبة لي. لكن الاقتصاد في البلاد سيئ، والدولار يرتفع بشكل كبير. وإيرادات المحل لا تكفي. لهذا قررت أن أكسب بعض المال.

فيما يتعلق بالراتب فقد قالوا في البداية 2000 دولار. لكننا لم نر نصف هذا المبلغ. بعد كل شيء ، هناك العديد من التكاليف المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ القائد 200 دولار من هذه الـ 2000 دولار لنفسه.

ليس كثيرا، وماذا عليك أن تفعل؟ هل تعرضت لإصابة؟

"كل ما يطلبونه". لا، الحمد لله، لم أتعرض لإصابة. لكن تم تسجيلنا على أننا جرحى. أو حتى الموتى. للحصول على تعويضاتنا

بضع الكلمات حول كيفية وصولنا إلى المرتزقة.

قبل أيام ، نشرت الصحفية ليندسي سنيل على صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة بقتلى وجرحى المقاتلين في ليبيا من "فرقة الحمزة". ولوحظ وجود هؤلاء الرجال في جميع العمليات التركية في سوريا. والآن قرروا القتال في إفريقيا.

على صفحتين تم نشر أسماء أكثر من 150 مقاتل. بالإضافة إلى تواريخ الميلاد والهواتف (التركية بشكل رئيسي) وأسماء الآباء وهواتف الأقارب.

في البداية، أربكتنا المعلومات المقدمة. العديد من المشتركين لم يكونوا متصلين بالإنترنت لفترة طويلة. ردت إحدى جهات الاتصال المذكورة ، لكنها أكدت أنه ليس له صلة بالمرتزقة السوريين. وأن اسمه مختلف، يعيش في تركيا واشترى رقمه منذ فترة قصيرة.

كان الشك الوحيد هو أن الشخص الذي رد سوري وليس تركي. بالطبع، يمكننا أن نفترض أن هذه صدفة. في النهاية، هل يوجد عدد قليل من السوريين في تركيا؟

وعثر في قائمة الصحفية سنيل على رقم أحد الأسخاص الذي ربطنا بالمرتزقة.

كما رأيتم، فقد لمح بوضوح شديد إلى أن استخدام الجنود في الحملة الليبية هو من أجل الأموال. وقد لا تعكس قوائم الجرحى/القتلى الوضع الحقيقي، لأنهم غالبا ما يتم تجميعهم بهدف واحد - للحصول على أكبر قدر ممكن من المال.

شيء واحد في هذه القصة لا شك فيه - لقد أوصلتنا القائمة إلى مرتزق حقيقي مع قصة حقيقية حول كيفية معاملة السوريين في ليبيا.

وبقي "الثوريين" الخائبون بدون "ثورة" بدون بيت وسبل للعيش، في موقع العبيد في المخيمات التركية.

إلى أين يأمرونهم، يبحرون إلى هناك. والذي لا يستطيع حمل المجاذيف، يتم إلقاءه في البحر.