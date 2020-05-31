Кабмин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность

Москва, 31 мая. Правительство России выделило 145 миллионов рублей на спецвыплаты за волонтерскую деятельность. Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил правила начисления пособий, передает пресс-служба правительства.

Выплаты коснутся волонтеров, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработников, а также тех, кто добровольно взял на себя обязанность заботиться об оставшихся без помощи людей.

«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе, под временную опеку инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12130 за каждого человека, которому оказывается помощь», — отмечается в сообщении.

Начисление выплат будет реализовано через Пенсионный фонд России, для их оформления граждане могут подать заявление в электронной форме на портале госуслуг. За назначением пособия можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.