Ковентри, 31 мая. Сирийские наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии из банды полевого командира Мухаммеда аль-Буэдани, захваченного несколько дней назад военнослужащими армии фельдмаршала Халифы Хафтара, являются боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), ссылаясь на достоверные источники, предоставившие сведения о личностях террористов.

Данная группировка, состоящая из пятидесяти сирийских радикальных исламистов, была переброшена Турцией на ливийскую территорию для участия в боевых действиях на стороне триполитанского режима Файеза Сарраджа. Возглавлял ее террорист Мухаммед аль-Буэдани, ранее занимавшийся преступной деятельностью в сирийской провинции Хомс сначала в рядах ИГ1, а затем «Джебхат ан-Нусры»1 (террористические организации, деятельность которых запрещена в РФ).

По данным SOHR, несколько десятков сирийских джихадистов-наемников аль-Буэдани, завербованных Анкарой, занимались на ливийской территории грабежами, мародерством и вымогательством, терроризируя мирное гражданское население ряда населенных пунктов, захваченных боевиками ПНС Ливии. Кроме совершения преступлений против населения североафриканского государства, террористы из его банды совершали провокации против Ливийской национальной армии (ЛНА).

Примечательно, что захваченный ливийскими военными полевой командир сирийских террористов и его группировка успели отличиться ранее и на территории Сирийской Арабской Республики, участвуя в преступлениях в районе Хомса и Африн. Боевики аль-Буэдани также принимали участие в боевых действиях на стороне турецких вооруженных сил в рамках операции Анкары «Оливковая ветвь» в САР. Позднее Турция перебросила их в качестве наемников в Ливию для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований в Триполи.

Напомним, несколько дней назад главарь одной из сирийских группировок марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа — Мухаммед аль-Буэдани, а также 26 террористов-наемников из его банды попали в плен к военнослужащим ЛНА. Привезенные в Северную Африку турецкими властями джихадисты неоднократно устраивали провокации, нападая на позиции ливийской армии, но в итоге большая часть бандформирования и полевой командир были арестованы.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что Турция вербует в ряды наемников ПНС Ливии даже несовершеннолетних сирийцев в возрасте от 16 до 18 лет, отправляя их на ливийскую территорию совершать преступления против местного населения. Вмешательство Анкары провоцирует эскалацию внутриливийского кризиса и приводит к продолжению кровопролития, препятствуя мирным инициативам международного сообщества, предложенным по итогам берлинской конференции.

1 Организация запрещена на территории РФ.