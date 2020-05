ПНС Ливии устраивает зачистки чернокожих ливийцев

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии проводят этнические зачистки, уничтожая чернокожих ливийцев. Мальчик из Таверги в ходе интервью для арабского телеканала 218 TV обратился к главе ПНС Файезу Сарраджу и МООНПЛ после того, как боевики помешали ему и тысячам других семей вернуться домой.

Crimes of #Misrata #EthnicCleansing of black Libyans. A young boy from #Tawergha sends a message to Libyan #GNA AlSarraj and @UNSMILibya after militias prevented him and thousand of other families from returning home. #Libya #GNA #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6BafYCHduK

Несовершеннолетние ливийцы страдают не только от дискриминации и гонений — ранее издание Al-Monitor со ссылкой на Syrians for Truth and Justice обнародовало доказательства вербовки детей в Сирии для сражений в Ливии на стороне ПНС Ливии. По данным издания, подростков заманивают высокими зарплатами, обещая им выплаты около трех тысяч долларов США ежемесячно. Большая часть этих детей не умеет обращаться с оружием, однако турецких вербовщиков это не останавливает.

Более того, перед отправкой в Ливию несовершеннолетние наравне с остальными наемниками проходят краткий курс подготовки в спецлагерях. На долгую «командировку» дети не рассчитывают — вербовщики обещают отправить их обратно домой через три месяца с внушительной денежной суммой. Среди тех, кто агитирует несовершеннолетних вступать на путь наемничества — командиры исламистских группировок «Дивизия Мутасим» и «Султан Мурад», входящие в состав «Сирийской национальной армии» (СНА).

Фотографии некоторых малолетних новобранцев были опубликованы пользователями социальных сетей:

Thread

The #GNA has been committing many war crimes against humanity; as supporting #terrorist organizations & systematically starving cities under the authority of the democratically elected parliament #HoR.

But the ever growing use of #child_solider-s has become alarming#Libya pic.twitter.com/CqBbruVsnM