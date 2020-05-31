ПНС Ливии устраивает зачистки чернокожих ливийцев

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии проводят этнические зачистки, уничтожая чернокожих ливийцев. Мальчик из Таверги в ходе интервью для арабского телеканала 218 TV обратился к главе ПНС Файезу Сарраджу и МООНПЛ после того, как боевики помешали ему и тысячам других семей вернуться домой.

«Ливийцы, вы хотите построить страну или хотите погрязнуть в прошлом? Это все потому, что мы черные? Вы хотите назвать это актом расизма — это нормально. Мы просто покинем Ливию. О, Саррадж, ты сказал, что отправишь нас домой. Куда же ты собираешься нас отвезти, если сам сидишь в Тунисе? И Гасан Саламе, и НКО. Что же вы сделаете? Вы покинули нас всего через полчаса! Все, что я могу вам сказать сейчас — Аллах со мной», — сказал мальчик.

Турция вербует несовершеннолетних для сражений на стороне ПНС Ливии

Несовершеннолетние ливийцы страдают не только от дискриминации и гонений — ранее издание Al-Monitor со ссылкой на Syrians for Truth and Justice обнародовало доказательства вербовки детей в Сирии для сражений в Ливии на стороне ПНС Ливии. По данным издания, подростков заманивают высокими зарплатами, обещая им выплаты около трех тысяч долларов США ежемесячно. Большая часть этих детей не умеет обращаться с оружием, однако турецких вербовщиков это не останавливает.

Более того, перед отправкой в Ливию несовершеннолетние наравне с остальными наемниками проходят краткий курс подготовки в спецлагерях. На долгую «командировку» дети не рассчитывают — вербовщики обещают отправить их обратно домой через три месяца с внушительной денежной суммой. Среди тех, кто агитирует несовершеннолетних вступать на путь наемничества — командиры исламистских группировок «Дивизия Мутасим» и «Султан Мурад», входящие в состав «Сирийской национальной армии» (СНА).

Фотографии некоторых малолетних новобранцев были опубликованы пользователями социальных сетей:

Thread

The #GNA has been committing many war crimes against humanity; as supporting #terrorist organizations & systematically starving cities under the authority of the democratically elected parliament #HoR.

But the ever growing use of #child_solider-s has become alarming#Libya pic.twitter.com/CqBbruVsnM — M.LNA (@LNA2019M) April 6, 2020

Также Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее сообщало об опубликованном видео, снятом сирийским наемником — на кадрах захвата террористами дома на юге Триполи фигурирует 15-летний подросток, сражавшийся на стороне ПНС. Триполитанское командование попыталось оправдаться, заявив, что ролик был снят в Сирии, однако журналисты ФАН опровергли это заявление в детальном расследовании.

Как один афроамериканец приковал к себе взгляды миллионов, пока в Ливии гибнут тысячи

В то время, как годами в Ливии гибнут целые семьи, внимание мировой общественности сейчас приковано к ситуации, складывающейся вокруг убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским при задержании в Миннесоте. В США из-за убийства одного человека разразились массовые беспорядки, в том числе, у Белого дома. Вместе с этим никто не готов встать на защиту простых ливийцев с таким же рвением.

«В первую очередь, надо спросить Соединенные Штаты: какого черта они полезли в Ливию? Наводить порядок и устраивать демократию? А в стране гражданская война и, фактически, она поделена надвое — там гуляй-поле. Кто спровоцировал — тот пусть и отвечает. Не нравился Каддафи — получайте то, что получаете сейчас», — поделился своим мнением в эксклюзивном комментарии ФАН вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Деятельность правозащитных организаций в Ливии также не оказывает существенного воздействия на ситуацию и оставляет желать лучшего. Такого мнения придерживается собеседник ФАН.

«Правозащитные организации… Я бы сказал так: это кормушка, которая собирает определенных людей, у которых комплекс неполноценности, и они изображают из себя спасителей Отечества. Потому их цифрам я совершенно не верю. Пусть они сюда (в Ливию — Прим. ФАН) поедут, посчитают, а ведь они сидят в офисах и пользуются фейками», — заключил эксперт.

ПНС Ливии в своих стремлениях добиться признания мирового сообщества не пренебрегает любыми методами, даже если для этого потребуется пожертвовать детскими жизнями.