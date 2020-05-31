Стилист Лисовец объяснил, какой тренд в мире красоты игнорируют женщины в РФ

Москва, 31 мая. Известный стилист Влад Лисовец предположил, что россиянки после завершения пандемии коронавируса станут использовать еще больше макияжа во время выхода в свет, чем раньше.

Лисовец отметил, что российские женщины очень любят носить пышные наряды и используют слишком много макияжа. По мнению специалиста, подобный подход приводит к тому, что исчезает природная красота.

«Все считают, когда ты накрашена и разнаряжена, как матрешка, это стильно и модно», — отмечает стилист.

Он подчеркнул, что жители России ощутимо отстают от мирового понимания красоты. В нашей стране люди любят наряжаться и чрезмерно ухаживать за собой. В европейских странах люди, наоборот, стараются подчеркивать естественность и природную красоту, передает Nation News.

«С детства воспитывается вкус, и людей не приучают к тому, что женщина должна стараться, накраситься, чтобы кому-то нравиться. То есть женщина нравится любой! Такой, какая она родилась. И это воспитание, это культура. А у нас, так как мама изначально вечно наряженная, в поисках мужчины, она, естественно, слишком надушена, слишком причесана, слишком накрашена», — заметил Лисовец.

По его словам, маленькие девочки, когда растут, берут пример с мамы и своей семьи. В РФ сложился тренд, согласно которому обязательно нужно нравиться в первую очередь кому-то, а не самой себе. В этом и заключается разница в понимании мира красоты в России и Европе.