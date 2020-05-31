Эксперты назвали главные правила хранения продуктов

Москва, 31 мая. Эксперты дали советы по правильному хранению продуктов питания. Они отметили, что от способа хранения еды зависит, как долго они будут сохранять свежесть и полезные свойства.

Диетолог из центра питания Alimmenta Мариса Бургос назвала одно из главных правил, которым нужно обязательно пользоваться: «То, что мы положили раньше, должно быть первым, чем мы воспользуемся». По ее словам, купленные ранее продукты нужно ставить вперед, чтобы употребить продукты, чей срок годности скоро кончится.

Ана Аменгаль из Барселонского центра питания Júlia Farré рекомендует группировать продукты по их типу, например, сухие завтраки, орехи и сухофрукты, крупы, консервы, овощи. Сортировка также может осуществляться по сроку годности.

Специалисты советуют хранить продукты вдали от прямого солнечного света. Подходящими местами станут закрытые полки и холодильник.

Бургос отметила, что существует два варианта хранения продуктов: их можно переместить в прозрачный контейнер или сохранить продукт в оригинальной упаковке.

«Упаковка этих продуктов предназначена для их хранения в течение длительного периода времени, а также содержит всю необходимую информацию о его правильном использовании, происхождении и сроке годности», — пояснила диетолог.

При этом если человек предпочитает перекладывать продукты в другие контейнеры, то лучше использовать прозрачные банки с крышками, считает эксперт.