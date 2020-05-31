Милонов пожелал российским «левым» «отведать» полицейских дубинок в Миннесоте

Москва, 31 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что российских «левых» и «оппозиционеров» необходимо отправить в США, чтобы они отведали слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули американских полицейских. Таким образом он прокомментировал заявление парламентария Владимира Жириновского.

Ранее лидер ЛДПР в своем Telegram-канале предложил направить в США коммуниста Валерия Рашкина, а также радикалов Сергея Удальцова и Вячеслава Мальцева. По его словам, указанные деятели смогут совершить революцию за океаном, если возглавят протесты в Миннесоте, передает Nation News.

«Тогда они («левые». – Прим. ФАН), может быть, осознают, что то, как их ласково и нежно препровождают российские полицейские в участок, а потом освобождают, максимум, выписав 3 тыс. рублей штрафа, является курортом по сравнению с американскими аналогами», — подчеркнул Милонов.

Он также добавил, что в России «левые» служат не на благо своей страны, а в интересах ее врагов.