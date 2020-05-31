Госпиталь для больных COVID-19 построен в рекордные сроки. ФАН-ТВ

В Башкортостане открыли новый клинико-диагностический инфекционный центр для больных COVID-19. Строительство заняло 55 дней, что министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал «рекордными сроками». Госпиталь начнет функционировать с 1 июня.

В поселке Зубово Уфимского района теперь располагается современный госпиталь площадью 16 тысяч квадратных метров. Конструкция здания представляет собой государственный символ Башкортостана, изображенный на флаге и гербе республики — цветок курая.

Семь блоков соединены полукругом, как семь родов, которые дали начало объединению народов. Госпиталь одноэтажный и построен из быстровозводимых конструкций. В каждый блок есть отдельный вход с улицы, так сокращен риск заражения больных. Между корпусами врачи и пациенты могут быстро перемещаться для диагностики. На базе центра также располагается общежитие для сотрудников

Для больных коронавирусом будет предоставлено 100 боксовых палат, 82 бокса круглосуточного пребывания. Также госпиталь оснащен 18 реанимациями и 72 аппаратами ИВЛ. Всего центр предназначен для 470 пациентов.

На торжественной церемонии открытия госпиталь посетили министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Очень функционально сделаны медицинские корпуса. То, что я видел, на мой взгляд, это великолепное инженерное решение. Технологически, медицински все увязано за столь короткий промежуток времени. Еще раз повторюсь — это рекордные сроки», — заявил Мурашко.

Напомним, в Башкирии зарегистрировано 3 185 случаев заражения коронавирусом. Количество вылечившихся достигает 1 028 человек.