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ФАН-ТВ

Госпиталь для больных COVID-19 построен в рекордные сроки. ФАН-ТВ

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В Башкортостане открыли новый клинико-диагностический инфекционный центр для больных COVID-19. Строительство заняло 55 дней, что министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал «рекордными сроками». Госпиталь начнет функционировать с 1 июня.

В поселке Зубово Уфимского района теперь располагается современный госпиталь площадью 16 тысяч квадратных метров. Конструкция здания представляет собой государственный символ Башкортостана, изображенный на флаге и гербе республики — цветок курая.

Семь блоков соединены полукругом, как семь родов, которые дали начало объединению народов. Госпиталь одноэтажный и построен из быстровозводимых конструкций. В каждый блок есть отдельный вход с улицы, так сокращен риск заражения больных. Между корпусами врачи и пациенты могут быстро перемещаться для диагностики. На базе центра также располагается общежитие для сотрудников

Госпиталь для больных COVID-19 построен в рекордные сроки. ФАН-ТВ

Для больных коронавирусом будет предоставлено 100 боксовых палат, 82 бокса круглосуточного пребывания. Также госпиталь оснащен 18 реанимациями и 72 аппаратами ИВЛ. Всего центр предназначен для 470 пациентов.

На торжественной церемонии открытия госпиталь посетили министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Очень функционально сделаны медицинские корпуса. То, что я видел, на мой взгляд, это великолепное инженерное решение. Технологически, медицински все увязано за столь короткий промежуток времени. Еще раз повторюсь — это рекордные сроки», — заявил Мурашко.

Напомним, в Башкирии зарегистрировано 3 185 случаев заражения коронавирусом. Количество вылечившихся достигает 1 028 человек.

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