Корнилов назвал причину, почему Украина продолжит терять новые регионы

Многие все еще входящие в состав Украины регионы таят в себе угрозу сепаратизма и могут реализовать ее, если Киев продолжит «затягивать гайки», лишая их самобытности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, в котором тот напомнил, что Харьков, Херсон, Одесса, Донецк, Луганск, Львов и Крым не входили в число земель Украины до ее вхождения в состав СССР. По его словам, все эти территории были получены Киевом от большевиков «полностью бесплатно».

«При всем моем уважении к Николаю Яновичу, отмечу, что не совсем верно трактует историю, — сказал Корнилов. — На момент подписания союзного договора в 1922 году Украина уже имела в своем составе и Донбасс, и Одессу, а столица ее была вообще в Харькове».

Однако, продолжил эксперт, когда Украинская Советская Социалистическая Республика была только образована (1919 год), перечисленные Азаровым регионы действительно в ее состав не входили.

«Еще в 1918 году на территории современной Украины существовали несколько административно-территориальных единиц: это, собственно, сама Украинская Народная Республика, чьи границы были согласованы еще Временным правительством в 1917 году (и там и близко не было ни Одессы, ни Харькова, ни Донбасса), Донецкая Республика со столицей в Харькове и Одесская Республика», — заявил политолог.

Но затем, напомнил собеседник ФАН, большевики решили, что нужно разбавить «мелкобуржуазный, несознательный крестьянский электорат» Украины «сознательным пролетарским населением Донбасса» — и ради тактических партийных интересов они присоединили к ней гигантские регионы, не имевшие к ней абсолютно никакого отношения.

«Вот так идеология партстроительства взяла верх над историей и здравым смыслом, — закончил мысль Корнилов. — И теперь, спустя 100 лет, мы пожинаем плоды этой глупости».

По словам эксперта, большевики приложили массу усилий для того, чтобы «украинизировать» новые территории, присоединенные к Украинской ССР. Они насаждали «мову» (местный язык), запрещали термины вроде «Новороссии» (причем довольно жестко, под страхом репрессий) — в общем, делали все, чтобы эти области считали себя «именно Украиной».