Корнилов назвал причину, почему Украина продолжит терять новые регионы

Многие все еще входящие в состав Украины регионы таят в себе угрозу сепаратизма и могут реализовать ее, если Киев продолжит «затягивать гайки», лишая их самобытности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Так собеседник ФАН прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, в котором тот напомнил, что Харьков, Херсон, Одесса, Донецк, Луганск, Львов и Крым не входили в число земель Украины до ее вхождения в состав СССР. По его словам, все эти территории были получены Киевом от большевиков «полностью бесплатно».
«При всем моем уважении к Николаю Яновичу, отмечу, что не совсем верно трактует историю, — сказал Корнилов. — На момент подписания союзного договора в 1922 году Украина уже имела в своем составе и Донбасс, и Одессу, а столица ее была вообще в Харькове».
Однако, продолжил эксперт, когда Украинская Советская Социалистическая Республика была только образована (1919 год), перечисленные Азаровым регионы действительно в ее состав не входили.
«Еще в 1918 году на территории современной Украины существовали несколько административно-территориальных единиц: это, собственно, сама Украинская Народная Республика, чьи границы были согласованы еще Временным правительством в 1917 году (и там и близко не было ни Одессы, ни Харькова, ни Донбасса), Донецкая Республика со столицей в Харькове и Одесская Республика», — заявил политолог.
Но затем, напомнил собеседник ФАН, большевики решили, что нужно разбавить «мелкобуржуазный, несознательный крестьянский электорат» Украины «сознательным пролетарским населением Донбасса» — и ради тактических партийных интересов они присоединили к ней гигантские регионы, не имевшие к ней абсолютно никакого отношения.
«Вот так идеология партстроительства взяла верх над историей и здравым смыслом, — закончил мысль Корнилов. — И теперь, спустя 100 лет, мы пожинаем плоды этой глупости».
По словам эксперта, большевики приложили массу усилий для того, чтобы «украинизировать» новые территории, присоединенные к Украинской ССР. Они насаждали «мову» (местный язык), запрещали термины вроде «Новороссии» (причем довольно жестко, под страхом репрессий) — в общем, делали все, чтобы эти области считали себя «именно Украиной».
«Но если вы посмотрите на результаты выборов 2013 года, референдумов (по результатам которых было видно, что местное население отказывается считать себя частью Украины. — Прим. ФАН), то увидите четкое совпадение по тем самым границам столетней давности, которые я назвал, — сказал политолог. — «Русскость» никуда не делась, исторический раскол в обществе сохранился, и за 100 лет в этом плане так ничего и не поменялось. Так что если на Украине продолжится порочная практика, когда одна ее часть в лице Киева будет «закручивать гайки» другой, запрещая в том числе русский язык, то центробежные тенденции в ней усилятся, и мы снова увидим очередное отпадение регионов от центра — как это уже случилось с Донбассом».