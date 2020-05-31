Песков объяснил, почему Путин продолжит проводить совещания в дистанционном режиме

Москва, 31 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин продолжает принимать участие в совещаниях в дистанционном режиме.

По словам представителя Кремля, это обусловлено необходимостью беречь главу государства на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом Песков рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправданно, это никоим образом не влияет на его рабочий график, и, тьфу-тьфу-тьфу, мы видим нашего президента активно работающим», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшем будущем начнется возвращение к публичным мероприятиям.

Песков ранее рассказал о дне, когда заболел коронавирусом, и первых симптомах инфекции. Он отметил, что первые симптомы COVID-19 можно сравнить с гриппом, передает телеканал «360».

О вспышке коронавирусной инфекции нового типа стало известно в декабре 2019 года. Тогда в китайском городе Ухань были зафиксированы многочисленные случаи пневмонии, вызванной неизвестным вирусом. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019.