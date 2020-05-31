Кедми рассказал, какие страны могут быть уничтожены в случае ядерного конфликта РФ и США

Москва, 31 мая. Размещение ядерных боеголовок в европейских странах делает их мишенями при гипотетическом конфликте между РФ и США. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, рассказавший, какие государства НАТО первыми подвергнутся атаке в случае войны.

Специалист допустил наличие ядерного оружия не только в Западной, но и Восточной Европе, хотя договор СНВ запрещает размещение боеголовок на территории новых членов НАТО, передает «Экономика сегодня» .

«Часть людей в Западной Европе говорят о том, что наличие ядерного оружия на территории страны превращает ее в мишень для применения ядерного же оружия против нее. Самым лучшим, самым безопасным для любой страны НАТО является отсутствие на ее территории такого оружия», — отметил Кедми.

По его словам, приоритетными целями российских вооруженных сил при нанесении превентивного удара станут стратегические объекты в США и на территории их союзников. При этом, учитывая площадь и плотность населения, некоторым государствам может грозить полное уничтожение.