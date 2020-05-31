РФ зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

Москва, 31 мая. Российские представители комиссии по рассмотрению фактов нарушения режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировали пять случаев нарушения перемирия в САР за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о ходе выполнения меморандума о создании зон деэскалации.

Отмечается, что в рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в САР группами контроля продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения огня. С 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения боевых действий.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Турецкая часть представительства сообщила, что фактов открытия огня зафиксировано не было. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил акций в течение суток.

Востоковед Борис Долгов в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, почему сотрудничество правительства Башара Асада с Россией помогает обезопасить Ближний Восток. Он объяснил, что в данном случае речь идет о борьбе с терроризмом, помощи в установлении спокойной, мирной жизни, а также борьбе с деструктивным влиянием Запада.