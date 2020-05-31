Количество подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 400 тысяч человек. ФАН-ТВ

В России количество зараженных COVID-19 превысило 400 тысяч Количество подтвержденных случаев коронавируса в России превысило четыреста тысяч человек. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. За последние сутки в нашей стране выявлено 9 268 заболевших в 84 регионах. Больше всего по-прежнему в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Под медицинским наблюдением сейчас остается триста пять тысяч человек. Эксперты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин назвал самые частые осложнения от коронавируса: сепсис, дыхательная и сердечная недостаточности, нарушение свертываемости крови. Кроме того, у пациентов с COVID-19 случаются нарушения работы желудочно-кишечного тракта, мозга, кровеносных сосудов, почек, печени, периферической нервной системы, микроциркуляции. Напомним, что Минздрав одобрил первый российский препарат против коронавируса. Поставки в больницы могут начаться уже 11 июня.

Новый инфекционный госпиталь открыли под Уфой Новый инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 открыли под Уфой. Он размещен на территории индустриального парка «Зубово». Построили медучреждение за 55 дней, это удалось благодаря современным технологиям, которые ранее использовали китайские инженеры для строительства медучреждений в Ухани. Специальная конструкция здания позволит врачам и пациентам быстрее проходить в нужные помещения для проведения необходимых обследований. Общая площадь одноэтажного госпиталя — 16 тысяч квадратных метров, предусмотрено сто боксовых палат, есть отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека. В центре могут размещаться около пятисот человек. Принимать пациентов медучреждение начнет с 1 июня.

Российские аэропорты получат субсидии от государства Российские аэропорты получат около одиннадцати миллиардов рублей государственной поддержки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Контролировать их целевое использование будет Росавиация. Субсидии предназначены для поддержки аэропортов из-за снижения объемов пассажироперевозок в условиях распространения коронавируса. Деньги могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров. Кроме того, субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспорта.