Песков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по конституции

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин объявит новую дату общероссийского голосования по поправкам в конституцию, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это решения, которые принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не «интуичить», а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», — сказал представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

В начале весны президент России Владимир Путин принял закон о внесении изменений в конституцию, но предусмотренные им поправки вступят в силу только в случае одобрения россиянами на голосовании. Изначально оно было назначено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса голосование перенесли.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил у россиян, какие поправки в основной закон, по их мнению, являются наиболее важными.

В пятерку важнейших изменений в конституцию вошли доступность и качество медицинского обслуживания (95%), социальная поддержка детей (93%), защита природы и сохранение уникального природного многообразия РФ, гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат (по 92%).