Китай намерен выкупить сланцевые компании США

Управление энергетической информации (EIA) США сообщило о рекордном снижении буровой активности на территории Соединенных Штатов за весь период официальных наблюдений — с 1940-х годов. Главным образом это связано с резким падением цен на нефть, в результате чего большинство американских сланцевых компаний не смогли продолжить добывать энергоресурсы.

Помимо снижения нефтяных котировок и общего торможения мировой экономики, сланцевые компании США столкнулись с еще одним неприятным сюрпризом — массовой распродажей крупнейшими инвесторами их ценных бумаг. Это стало дополнительным ударом по положению американских энергетических корпораций.

Тем не менее для сланцевой отрасли еще может быть не все потеряно. Дело в том, что на фоне существенного снижения ценности активов американских компаний в ситуацию может вмешаться Китай, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«В настоящее время акции ключевых американских корпораций торгуются на минимумах: с начала марта стоимость ценных бумаг Occidental Petroleum обвалилась более чем на 60%, а фондовые котировки Continental Resources и EOG Resources просели в среднем на 30–40%», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Для КНР, по праву считающейся мировым лидером по приобретению энергоресурсов, такое положение вещей открывает большие перспективы. И даже тот факт, что американское законодательство не позволяет Пекину полностью выкупить ни одно нефтяное месторождение в США, вряд ли остановит китайцев. По мнению Пикина, Китай для активного захода на американский сланцевый рынок может пойти обходными путями и таким образом прибрать к рукам компании из США. В частности, специалист допускает вариант с созданием совместных предприятий или приобретение месторождений через сторонние организации, по бумагам не имеющие никакого отношения к энергетической сфере.

Ранее политолог Дарья Митина объяснила, с чем связан резкий рост китайской экономики. По ее мнению, этому способствовал приход к власти в КНР левых сил.