Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, будут [наблюдать за парадом] президент и гости на трибуне, — сказал чиновник в программе «Москва. Кремль. Путин». — Безусловно, будут зарубежные главы государств».

Представитель Кремля отметил, что необходимо учесть «эпидемиологическую модальность», однако выразил надежду, что к дате парада «от этого режима [ограничений] практически ничего не останется».

На днях президент России подписал указ о проведении 24 июня военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также объявил, что 24 июня будет нерабочим днем.

Дата — 24 июня — выбрана не случайно: именно в этот день в 1945 году состоялся первый легендарный исторический парад победителей. Глава государства отдал министру обороны России Сергею Шойгу распоряжение максимально тщательно подготовиться к этому мероприятию.