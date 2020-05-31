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Астролог Мещерская оценила шансы Прилучного и Муцениеце на воссоединение

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Астролог Мещерская оценила шансы Прилучного и Муцениеце на воссоединение

Москва, 31 мая. Текущий год ознаменовался чередой громких разводов пар, идеальные отношения которых ране были ярким примером для большинства россиян. Одним из таких примеров могли стать семейные отношения актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которые недавно расстались. Однако, по мнению астролога Марины Мещерской, у этой звездной пары есть шансы сохранить союз.

Астролог считает, что у пары очень неплохая совместимость. Она выразила уверенность, что Прилучный и Муцениеце смогут пережить сложный этап в отношениях и сохранить брак.

«Да, Прилучный — действительно, человек сильный, волевой, желающий доминировать и быть активным. Самое интересное, что в своих ролях он, как правило, играет самого себя: человека активного. И у них с Агатой очень неплохая совместимость»,— рассказала астролог.

О своем разводе звездная пара объявила в феврале текущего года. Отмечается, что до этого супруги переживали непростой период в отношениях, однако поклонники не верили, что союз может распасться, передает Пятый канал.

После громкой новости о разводе Муцениеце обвиняла супруга в рукоприкладстве, а также в том, что он выгнал ее на улицу в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Актер никак не комментировал заявления бывшей жены, а саму Агату начали обвинять в самопиаре. Тогда она отшучивалась и просила осведомленных прислать ей миллионы, заработанные на разводе с Прилучным.

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