Москва, 31 мая. Технический эксперт Юрий Антипов представил новые доказательства того, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, потерпевший крушение в 2014 году, не был сбит «Буком», как утверждает Международная следственная группа.

Антипов отметил, что когда лайнер начал разваливаться, его обломки не долетели до села Петропавловка, где была отмечена последняя точка нахождения самолета, записанная бортовым самописцем. По его мнению, последняя точка самолета была фальсифицирована.

«Это только прелюдия, подтверждающая по своим макропоказателям, что никакой это не мифический «Бук» стал причиной падения самолета рейса МН17. И никакой иной вид оружия и не батарейки», — написал эксперт в Facebook.

Малайзийский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли, напомнил Infox.ru.

Международная группа следователей утверждает, что самолет был сбит из «Буком», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Министерство обороны России обнародовало секретные документы, в которых указано, что ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого в Россию ракета не возвращалась.