Появились новые видео беспорядков и разгона протестующих в США

Москва, 31 мая. Массовые протесты продолжаются в американских штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В Сети появились многочисленные кадры с места событий.

Несколько дней назад в открытом доступе появилось видео, на котором запечатлено жесткое задержание жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда. Мужчина лежит на земле, а один из полицейских давит коленом на его шею и просит расслабиться. В этот момент Флойд уже начинает задыхаться и пытается объяснить, что не может дышать. Правоохранитель на слова мужчины не обращает внимания. Все это продолжается порядка восьми минут. В итоге Флойд скончался от асфиксии. Власти Миннеаполиса пару дней назад запросили помощи у Нацгвардии США.

После этого трагического события начались массовые протесты. Протестующие вышли на улицы Миннеаполиса, волна народного возмущения сейчас докатилась до Лос-Анджелеса и других городов США. Телеканал «360» публикует кадры с места событий.

В Миннесоте также люди вышли на улицы с протестами, власти штата объявили комендантский час и отправили на зачистку подразделения Национальной гвардии США. В Twitter появились кадры, на которых видно, что нацгвардейцы идут по улице и требуют, чтобы люди разошлись по домам, после чего они начинают стрелять патронами с краской.

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55