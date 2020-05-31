Специалисты нашли простой способ улучшить качество сна

Москва, 31 мая. Почти 80% работающих людей по всему миру страдают расстройствами сна. Специалисты считают, что причиной недосыпа становятся дневная усталость и моральное истощение. Об этом говорится в отчете немецкого ресурса DAK.

Исследователи заявили, что бороться с подобными расстройствами можно. В минувшем году группа иранских ученых исследовала 89 человек в возрасте от 20 до 50 лет, страдающих серьезными нарушениями сна. Ученые в течение восьми недель давали испытуемым добавки витамина D, другие получали только плацебо.

Удалось выяснить, что употреблявшие витамины люди стали спать гораздо лучше. Испытуемые намного быстрее засыпали, у них также увеличилась продолжительность сна. Кроме того, они стали чувствовать себя лучше на следующий день. Это позволило доказать, что витамин D оказывает существенное влияние на качество отдыха.

Этот компонент чрезвычайно важен для здоровья. Отмечается, что организм способен вырабатывать его самостоятельно, если получает достаточное количество солнечного света. Чаще всего от его нехватки люди страдают зимой.

Специалисты советуют употреблять витамины только в том случае, если в организме есть их острая нехватка. Витамины, такие как A, D и E, могут храниться внутри нас в течение длительного периода времени, но также могут быть легко передозированы добавками. Это чревато негативными последствиями.

Таким образом, результаты исследований иранских ученых являются первыми клиническими испытаниями, которые связывают витамин D с улучшением качества сна.