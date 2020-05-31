Иоффе назвал предателем экс-министра, призвавшего Украину продолжить водную блокаду Крыма

Сбежавшие из Крыма чиновники-предатели вынуждены зарабатывать себе на краюху хлеба тем, что периодически делают негативные информационные вбросы по поводу полуострова. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал заместитель председателя Верховного совета Крыма Григорий Иоффе.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью экс-министра туризма Крыма Александра Лиева, в котором он заявил, что несмотря на то, что наполненность водохранилищ полуострова «в этом году оказалась на критически низком уровне», Украине не следует возобновлять поставки воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку они будут обеспечивать потребности, которые смягчат действие санкций.

«Думаю, для начала стоит напомнить крымчанам, кто вообще такой этот Лиев и почему он говорит о воде, — сказал Иоффе. — Какое-то время он был председателем республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, а потом его ни с того ни с сего перебросили заниматься туризмом. Но проблема в том, что он дилетант как в одном, так и в другом, и ни о чем профессионально судить не может».

По мнению заместителя председателя Верховного совета, в чем Лиев действительно профессионал, так это в предательстве. Кроме того, сложно серьезно воспринимать суждения о полуострове из уст человека, которого столько времени там не было: он не может быть настолько в курсе событий, чтобы иметь возможность их экспертно комментировать.

«Его представления о Крыме остались на уровне 2012–2013 года: все ирригационные сооружения, вся структура нынешнего водного хозяйства за эти 6 лет очень серьезно изменилась, — уточнил собеседник ФАН. — Вообще все, что говорит Лиев, вне зависимости от технических или политических предпочтений, является моральным уродством. Да, в природе политики встречается мщение, но за всю историю наблюдаемых мною политических процессов никогда не было такого, чтобы огромный регион, в котором проживает 2 миллиона людей, можно было бы оставить без жизненно необходимых ресурсов — и при этом продолжать призывать к тому, чтобы такое положение вещей оставалось прежним».

По словам Иоффе, это сродни тем методам, что использовали нацисты во время Второй мировой войны на оккупированных ими территориях. Заявление же Лиева вполне можно трактовать как прием геббельсовской пропаганды, а если мыслить масштабнее — информационной войны, которую Запад, в том числе руками Украины, ведет против России.

«Так что Киев можно поздравить с тем, что он окончательно скатился к теории и практике фашизма, — заметил эксперт. — И если бы был в наше время прибор, который мог бы замерять количество проклятий, которыми народ осыпает того или иного персонажа, то в случае с Лиевым он бы зашкалил».

Заместитель председателя Верховного совета убежден, что бывший министр туризма Крыма — обыкновенный предатель, находящийся в изгнании, а его главная цель состоит в том, чтобы продемонстрировать лояльность новым хозяевам в Киеве.