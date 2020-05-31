Сирия, 31 мая. Вертолеты ВВС коалиции США были замечены в Восточном Дейр-эз-Зоре. Неизвестные застрелили бывшего боевика в провинции Даръа. Террористы ИГ1* заявили о вылазках на востоке Хомса и к северу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обследуют местность в Сирийской пустыне на западе Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на востоке Хомса и организации взрыва к северу от Ракки.

Протурецкие силы: зафиксировали случаи дезертирства курдских боевиков в северной части Ракки.

Международная коалиция: задействовала авиацию для патрулирования восточных районов Дейр-эз-Зора.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» заявили о вылазке в восточной части Хомса. Как утверждает связанный с ИГ медиапортал «Аль-Амак», боевики организовали взрыв на пути следования военного конвоя Сирийской Арабской Армии (САА) и ее союзников западнее города Ас-Сухна. Вслед за этим джихадисты открыли по военнослужащим огонь из пулеметов. Никакой информации возможных погибших или раненых пока не поступало.

Напомним, многие военные аналитики связывают сохраняющуюся активность ИГ в пустыне Бадия аш-Шам с близостью американской военной базы «Ат-Танф», на которой производится обучение боевиков различных антиправительственных формирований. В частности о прохождении обучения у западных специалистов в так называемой 55-километровой зоне не раз заявляли пленные террористы ИГИЛ1 во время допросов.

Провинция Дейр-эз-Зор

После очередной вылазки неизвестных в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) к боевым вылетам в восточной части провинции приступили ВВС возглавляемой США международной коалиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), в целях патрулирования местности были задействованы вертолеты. О результатах проведенных поисково-разведывательных мероприятий пока ничего неизвестно.

Между тем сирийские военные продолжают обследовать территории на западе провинции. Twitter-канал (SteeleSyAA) сообщает о том, что Сирийская Арабская Армия (САА) и отряды ополченческого формирования Национальные силы обороны****** (NDF) проводят обыски в Сирийской пустыне.

Провинция Даръа

Новое нападение неизвестных произошло в Даръа. По информации военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), один из бывших боевиков, урегулировавших свой правовой статус с правительством САР еще в июле 2018 года, был застрелен в окрестностях города Джиллин к северо-западу от административного центра провинции. Как известно, в последнее время в регионе участились вылазки террористов, осуществляющих подпольную деятельность.

Напомним, территория Даръа, как и соседней провинции Эль-Кунейтра, перешла под полный контроль Сирийской Арабской Армии (САА) в результате операции «Базальт», проводившейся летом 2018-го. При этом конфликт со многими бандгруппами удалось урегулировать мирным путем благодаря посредничеству сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (IbnSiqilli) со ссылкой на подконтрольные «Исламскому государству» медиапорталы заявил о новой вылазке террористов в районах, занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF). Утверждается, что один из курдских боевиков получил ранения в результате взрыва СВУ к северу от административного центра региона. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент выясняется.

Тем временем интернет-портал Step News Agecny сообщил о новых случаях дезертирства курдских боевиков на севере Ракки. Четыре члена SDF перешли на сторону протурецких формирований в районе города Айн-Исса. О причинах их бегства в зону операции «Источник мира» пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.