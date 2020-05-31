Дочь Малинина хочет отсудить у отца 15 млн рублей за психологическую травму

Москва, 31 мая. Дочь певца Александра Малинина Кира намерена подать в суд на отца, девушка хочет получить от родственника 15 миллионов рублей.

Дочь, рожденная певицей Ольгой Зарубиной, уже долгие годы живет в США. Девушка, узнав о госпитализации отца, сразу же прилетела в Россию в надежде повидаться с родственником. Однако увидеться с отцом она не смогла, так как популярного исполнителя не было дома.

«Не все прошло гладко, поэтому мы решили, что лучше подать в суд на него. Я же его дочь, я была рождена в браке. Я уверена, что он должен отвечать за меня. Я хочу, чтобы у меня было не меньше, чем у моих брата и сестры. Я не претендую на завещание, я заслуживаю! Если он умрет, не дай бог, тогда мне ничего не достанется», — сказала Кира в эфире программы «Секрет на миллион».

Мать девушки посчитала, что дочери нужно заявить о себе как о законной наследнице. Женщина подсказала дочери идею потребовать от отца 15 миллионов рублей за психологическую травму и нанесенный моральный ущерб.

Дочь артиста отметила, что виделась с отцом лишь дважды, при этом последняя встреча оказалась настолько ужасной, что, по ее словам, она впала в депрессию.