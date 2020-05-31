Оппозиция пытается создать Азару образ мученика, чтобы оправдать уличные протесты

Москва, 31 мая. Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский присоединился к акции поддержки журналиста Ильи Азара, задержанного при попытке организации уличного пикета во время режима самоизоляции. На страницах «Новой газеты» региональный парламентарий пытается объяснить нарушения, которые якобы допустило государство.

В материале депутат старается усилить протестные настроения среди читателей, используя громкие выражения о несоблюдении прав граждан. Он акцентирует внимание на запрете массовых мероприятий, умалчивая о том, что они необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией, передает «Политика сегодня».

Вишневский сознательно создает из Азара образ мученика, «пострадавшего» от действий власти. По его мнению, государство запретило массовые мероприятия, чтобы не давать гражданам возможности возмущаться.

При этом парламентарий негативно высказался по поводу проведения 24 июня парада Победы, отметив, что это может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации в стране. Однако о том, что акции протеста несут точно такую же угрозу депутат предпочитает не говорить.

Аналогичной точки зрения придерживается и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иностранным агентом, Любовь Соболь. По ее словам, свободу проводить собрания гарантирует гражданам конституция, а парад Победы проводить небезопасно.