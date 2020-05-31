Протестный кулачок вернулся в родную гавань. Колонка Голоса Мордора

С протестами и беспорядками в США наконец-то все прояснилось. Я поначалу даже недоумевал: протесты разгораются все сильнее, ими охвачены уже почти все крупные города, а Россия до сих пор ни при чем! Ну не может такого быть, никогда! И вот, наконец, ТВ-канал CNN смог разглядеть в том бардаке, что повсеместно творится в Америке, длинную и коварную руку Москвы.

Дональд Трамп, разумеется, сразу же отметился твитом, в котором написал, что CNN — это фейк-ньюс, а Россию они обвиняют потому, что не могут обвинить Китай, так как якобы получают от него деньги. Но правда в том, что ни одна из стран тут совершенно ни при чем. Ни Россия, ни КНР не имеют к протестам в США совершенно никакого отношения. История с полицейским насилием в отношении чернокожих достаточно обычная для Америки, как и массовые протесты после таких случаев, а массовость, которая наблюдается сейчас, легко объясняется общей ситуацией в США, недовольством народа, огромным количеством безработных, карантинными мерами, подкосившими «лучшую в мире экономику».

Но в данном случае интересно другое. То, что все те прелести, цветные революции и перевороты, технологии протестов, прописанные в методичках, вернулись в США. В родную гавань, так сказать. Конечно, никакого организованного «майдана» в Штатах не будет. При любой попытке его устроить власти применят такое насилие, что самые страшные свергнутые когда-то в результате таких революций диктаторы будут удивленно хлопать глазами, а бывший президент Украины Янукович промямлит что-то вроде «А что, так можно было?». Нет, Виктор Федорович. Вам нельзя. И никому нельзя. Можно только в США. И даже не спрашивайте почему.

Но несмотря на то, что никакой общей организации протестов нет, а сами митинги превращаются в банальный грабеж магазинов, очень многие признаки цветных революций заметны невооруженным глазом. Множество фотографий, практически постановочных, как, например, когда чернокожая девушка стоит на коленях перед полицейской шеренгой. Классика же. Девочка, худосочная такая, в маечке, очках, просит не применять насилие в отношении мирных протестующих. Полицейские в шлемах с забралами, в руках ружья для стрельбы травматическими пулями, такие себе классические «псы режима».

Или знаменитый кулачок, который мы все уже видели огромное количество раз на символах самых разных протестных движений мира. Вот странно: движения разные, а кулачок один. В Сербии, Грузии, Украине, Белоруссии, Армении, Египте, Венесуэле и еще много где. Стандартный и простой символ, идеальный для протестных движений. Зачем изобретать что-то новое, если старое испытано неоднократно и хорошо работает? И вдруг случается немыслимое! Тот же самый кулачок, что мы видели во всех этих странах, внезапно оказывается на листовке с призывом на протесты «Я не могу дышать!». Некоторые называют это бумерангом. И это вполне возможно. Но возможен и другой вариант. Есть вероятность того, что вспыхнувшие протесты кто-то уже перехватил для использования во внутренней политической борьбе, между демократами и республиканцами. На Трампа уже давным-давно повесили ярлык «главного расиста», и использовать данную ситуацию против него логично и выгодно. Тем более что и люди подходящие на местах имеются, такие как, например, мэр того же Миннеаполиса, демократ, который даже фотографировался в носках с изображением Хиллари Клинтон.

Конечно, тут попахивает теорией заговора, но чем черт не шутит? В конце концов, на кону стоит президентское кресло, а ради него можно пойти и на то, что «мирные протестующие» разнесут и разграбят несколько сотен дорогих магазинов да сожгут пару десятков полицейских участков. Цена не особенно велика. Особенно если в итоге власти решатся на применение насилия и будут жертвы, которые окажутся буквально козырями в руках демократов в предвыборной борьбе. Все очень просто и цинично. Впрочем, как и всегда.

Когда-то это должно было случиться. Протестные технологии, которыми США пичкали весь мир, свергали правительства и ввергали целые страны в кровавый хаос, обязательно должны были вернуться домой. И хоть всем понятно, что никаких последствий не будет, пусть Америка испытает на себе хоть сотую часть тех прелестей, что так щедро раздаривает другим. Протестный кулачок вернулся в родную гавань.