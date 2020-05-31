Дайнеко в чулках и без нижнего белья взбудоражила поклонников новым фото

Москва, 31 мая. Российская актриса и певица Виктория Дайнеко восхитила поклонников дерзким образом в чулках. Новый пост артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

33-летняя звезда российской эстрады и победительница песенного конкурса «Фабрика звезд-5» Виктория Дайнеко постоянно удивляет поклонников новыми и необычными снимками, представая перед фанатами в самых разнообразных образах. Певицу часто критикуют за излишнюю откровенность, однако большинство фанатов восторгаются ее внешним видом и сексуальной фигурой.

В этот раз Виктория Дайнеко предстала перед подписчиками в очень необычном и дерзком образе: в черных туфлях на высоком каблуке, в черных чулках и без белья. Фотография получилась очень эффектной. Подписчики предположили, что этот кадр подойдет для обложки эротического журнала.

«Вау! Фотография супер! Красавица! Очень сильно возбуждает! Богиня!» — осыпал комплиментами пользователь под ником aleksei.brankov. «Удивительна и непревзойденна… Энергия искры», — добавил mr.zetmen. «Бомба», — написал ilsur16051984.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают недавние снимки певицы Виктории Дайнеко. Не так давно артистка опубликовала в Instagram откровенные фото без нижнего белья. Фанаты не оценили фотоэксперименты певицы, обвиняя ее в попытках привлечь к себе внимание на пустом месте.