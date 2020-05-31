В Роскосмосе рассказали о планах после запуска Crew Dragon

Москва, 31 мая. Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал «истерику, поднявшуюся после удачного запуска корабля Crew Dragon». Он также сообщил, что Россия в 2020 году проведет испытания двух новых ракет.

Устименко в своем Twitter-аккаунте обратил внимание на слова американского президента Дональда Трампа о лидерстве в космосе. Глава Белого дома отреагировал на запуск в космос первого за девять лет пилотируемого корабля NASA следующим образом: «Ты не можешь быть «номером один» на Земле, если ты — «номер два» в космосе. И мы нигде не будем «номером два».

«Истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon, не очень понятна. Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!» — написал представитель Роскосмоса.

Истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon, не очень понятна. Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!



(2/4) — Владимир Устименко (@VladimirUstime1) May 31, 2020

Устименко отметил, что очень важно иметь как минимум две транспортные системы, которые способны обеспечить присутствие экипажей на МКС.

Он добавил, что «но и мы на месте стоять не собираемся». И уже в этом году, по его словам, Россия проведет испытания двух новых ракет, а в 2021 году возобновит Лунную программу.

Напомним, в субботу корабль Crew Dragon, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.