Москвичку, которая чуть не сорвалась с балкона восьмиэтажки, спасли сотрудники МЧС. ФАН-ТВ

Инцидент произошел на улице Правды, дом № 11 в Москве. Женщина стояла на краю балкона жилого дома и держалась за перила. Сотрудники МЧС вовремя подоспели и вернули даму в квартиру.

Звонок в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС поступил около 17:20 в субботу. Спасатели обнаружили 62-летнюю женщину с внешней стороны балкона жилого восьмиэтажного дома. По одной из версий, пенсионерка хотела подстричь деревья с балкона и перемахнула через ограду, однако обратно забраться не смогла.

Для спасения сотрудникам МЧС пришлось спускаться с балкона этажом выше. Все закончилось благополучно, женщина не пострадала, спасатели передали женщину в руки медиков, которые уже ждали в квартире.